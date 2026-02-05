France - Irlande : "Tout ne sera pas parfait"... Fabien Galthié annonce la couleur avant le choc, heure et chaîne TV

Ce jeudi soir, le XV de France débute son Tournoi des 6 Nations 2026 avec la réception périlleuse de l'Irlande. Une affiche de gala pour Fabien Galthié qui a justifié ses choix de composition d'équipe.

Un match d'ouverture qui sent la poudre. Ce jeudi soir, le Tournoi des 6 Nations ouvre ses portes avec un alléchant France - Irlande, voyant s'opposer les vainqueurs des quatre dernières éditions. Tenants du titre, les Français ont le scénario parfait pour conserver leur titre avec trois réceptions. En conférence de presse, Fabien Galthié a préféré rester mesuré : "Je ressens depuis dix jours une grande émulation, une grande concentration, un gros engagement lors des entraînements. J'ai apprécié l'ingratitude du travail sous la pluie, avec une demande d'engagement supplémentaire pour construire notre stratégie. Honnêtement, tout ne sera pas parfait sur ce match d'ouverture. Mais ce que j'attends, c'est cette flamme qui nous a souvent portés, qui nous permet de dégager une énergie qui permet à nos supporters de croire en cette équipe. Cette flamme qu'on a réussi à allumer en 2020 et qu'il faut entretenir".

Le Mondial 2027 en ligne de mire

Désignés grands favoris, les Bleus préfèrent la jouer modeste à l'image du sélectionneur : "Ce sont des discussions de comptoir. C'est bien qu'on parle de nous, qu'on ait beaucoup de fans, que nos matchs soient très attendus. Mais je dirais ''jouons le premier match d'abord''. Qui sont les favoris avant ce match d'ouverture ? L'Irlande et la France ont remporté les quatre derniers Tournois..." Avec cette édition 2026 du Tournoi des 6 Nations, l'ancien entraîneur du Stade Français veut se projeter sur le Mondial 2027 en Australie : "On a toujours envie de réussir. Mais les équipes en face aussi. Regardez nos adversaires, ils sont aussi de grande qualité et vont chercher à nous mettre en difficulté. La Coupe du monde est un objectif en filigrane, une vision à deux ans. Il y a deux ans, c'étaient les premières sélections en Argentine de Jegou, Nouchi, Attissogbe, qui sortaient tout juste des U20. Deux ans, ça permet de développer un joueur qui a un potentiel. On est dans une construction qui nous amène à 2027. Mais aujourd'hui on est concentré sur jeudi soir..."

Ce soir et lors des prochains matchs, Fabien Galthié veut développer certains aspects du jeu et gommer l'indiscipline qui a trahit le XV de France en 2025 : "Les chiffres montrent que nous avons été en 2025 l'équipe la plus sanctionnée sur la ligne de hors-jeu. Ça a été un axe de travail pour le staff, y compris la préparation mentale. La réponse jeudi… On ne change pas du jour au lendemain des réflexes acquis. Ça modifie également des éléments techniques sur le plaquage. Cela a demandé beaucoup d'engagement physique mais aussi psychologique de la part des joueurs. Et je trouve qu'ils ont répondu présents, vraiment. Je n'étais pas satisfait de l'équilibre. Meilleure attaque au monde, 5e défense, voilà… L'équilibre entre le temps où l'on a le ballon et le temps où l'on ne l'a pas. Tous ces éléments du jeu nécessitaient une évolution pour continuer à performer en attaque et en défense. On évolue, on transforme. On ne cherche pas à copier les modèles anglo-saxons, on a inventé notre propre modèle, notre propre lecture, liée à l'identité du joueur français. On n'essaie pas de les faire devenir sud-africains…"

Pas de surprise majeur

Depuis mardi, la composition du XV de France est connue. En l'absence d'Uini Atonio qui a été contraint de stopper brutalement sa carrière, c'est Dorian Aldegheri qui prend sa place au poste de pilier droit, aux côtés de Jean-Baptiste Gros et de Julien Marchand. Charles Ollivon et Mickaël Guillard occuperont la deuxième ligne, suivis d'Oscar Jegou, Anthony Jelonch et de François Cros. 334 jours après sa dernière apparition avec le XV de France, Antoine Dupont fait son retour et occupera la charnière avec le Bordelais Matthieu Jalibert. Pas de surprise sur la ligne arrière avec la paire de l'UBB au centre Yoram Moefana et Nicolas Depoortere. Pour conclure ce quinze, Théo Attissogbe et Louis Bielle-Biarrey occuperont les ailes et Thomas Ramos sera en charge du fond du terrain.

À quelle heure débute France - Irlande ?

Le coup d'envoi du match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations 2026 opposant la France à l'Irlande est prévu jeudi 5 février à 21h10 au Stade de France à Saint-Denis (France). L'Anglais Karl Dickson sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder France - Irlande ?

Détenteur des droits TV du Tournoi des 6 Nations avec TF1, France 2 diffusera le choc entre Français et Irlandais.

Comment suivre France - Irlande en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations entre les Bleus et le XV du Trèfle sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer gratuitement un compte sur France.tv.

Quels sont les XV de France - Irlande ?

France : 15. Thomas Ramos ; 14. Théo Attissogbe, 13. Nicolas Depoortere, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey ; 10. Matthieu Jalibert, 9. Antoine Dupont (cap.) ; 7. Oscar Jegou , 8. Anthony Jelonch, 6. François Cros ; 5. Mickaël Guillard, 4. Charles Ollivon ; 3. Dorian Aldegheri, 2. Julien Marchand, 1. Jean-Baptiste-Gros.

Irlande : 15. Osborne ; 14. O'Brien, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Stockdale ; 10. S.Prendergast, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Doris (cap.), 6. C.Prendergast ; 5. Beirne, 4. McCarthy ; 3. Clarkson, 2. Sheehan, 1. Loughman.

Quels sont les pronostics de France - Irlande ?