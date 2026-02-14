DIRECT. Ecosse - Angleterre : tout va mal pour les Anglais, suivez le match
Après une défaite surprise face à l'Italie, l'Écosse veut relancer son Tournoi face à une Angleterre lancée à pleine vitesse pour un choc brûlant ce samedi à Murrayfield.
18:24 - L'Ecosse en patronne (24-10)
C'est la pause. Une première période largement dominée par l'Ecosse qui a réussi à marquer trois essais aux Anglais (24-10). Les hôtes sont meilleurs dans tous les secteurs face à un XV de la Rose qui va entamer le second acte à quatorze
18:20 - 38' - ROUGE POUR ARUNDELL
L'Anglais arrive très en retard sur Stein et déséquilibre l'Ecossais. Arundell prend un rouge. On pourra le remplacer dans vingt minutes
18:18 - 37' - Stein ne prend pas de risque
Avec son très beau jeu au pied, Stein opte souvent pour un dégagement long face à un grand pressing anglais dans cette fin de première période
18:16 - 34' - L'essai d'Arundell (vidéo)
C'est le seul essai anglais dans cette première période marqué par Arundell
????????????????????????????Ecosse 17 - 7 Angleterre????????????????????????????— TF1 (@TF1) February 14, 2026
Premier essai du match pour l'Angleterre grâce à Arundell transformé par Ford !
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/NVOsWipVd5
18:11 - 30' - Le deuxième essai écossais (vidéo)
En vidéo, le deuxième essai écossais marqué en début de match par Ritchie
????????????????????????????Ecosse 17 - 0 Angleterre????????????????????????????— TF1 (@TF1) February 14, 2026
Magnifique essai de Ritchie, transformé par Russell !
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/HucB6j8pPY
18:09 - 27' - White punit les Anglais (24-10)
Genge ne parvient pas à saisir le ballon dans un repli défensif et laisse échapper le ballon, Ben White en profite pour marquer un troisième essai Ecossais. Russell transforme l'essai brillamment
18:07 - 26 ' - Pénalité réussie pour Ford (17-10)
A vingt cinq mètres dans une position axiale, George Ford parvient à transformer la pénalité et ramener les Anglais à 7 points de l'Ecosse
18:06 - 23' - L'essai de Jones (vidéo)
Revivez en vidéo le premier essai de la rencontre marqué par Jones
????????????????????????????Ecosse 10 - 0 Angleterre????????????????????????????— TF1 (@TF1) February 14, 2026
Premier essai du match pour l'Ecosse grâce à Jones, parfaitement transformé par Russell !
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/9NFDn4zSla
18:02 - 21' - Ford répond aux Ecossais (17-7)
Arundell parvient à réduire le score quelques minutes après son entrée en bénéficiant d'un grand travail de Ford dans l'axe. Ce dernier transforme l'essai
17:58 - 16' - les Anglais trop indisciplinés
Des mauvais placements, du retard dans les duels et beaucoup d'imprécisions sur les passes, les Anglais passent à côté de ce début de match. Ils ont déjà subi trois pénalités en un quart d'heure
17:56 - 14' - Ritchie assomme les Anglais
Sur un renversement sur le côté gauche et une passe de Tuipulotu, Ritchie s'en va inscrire tranquillement le deuxième essai. Russell transformé la pénalité (17-0)
17:52 - 10' - Essai de Jones (10-0)
Débordement de Huw Jones sur le côté gauche suite à une belle claquette astucieuse de Finn Russell. L'essai est transformé par Finn Russell
17:49 - 8' - Arundell averti
Pénalité et carton jaune pour Arundell, suite à une succession de passes entre Ben White et Ritchie. Les hommes de Townsed ont choisi de botter en touche et s'approcher de l'en but anglais
17:46 - 4' - Russell ouvre le score (3-0)
Première pénalité pour l'Ecosse et premiers points marqués par Finn Russell. Ca recompense la bonne entame des hôtes
17:44 - 3' - Avancée des Ecossais
C'est le XV de Chadron qui se montre dominant dans ces premières minutes avec une belle percée dans le camp anglais
17:38 - Place aux hymnes
Deux beaux hymnes: God save the queen et The flowers of Scotland, retentis à Murrayfield Stadium, des instants toujours mémorables pour les joueurs et le public
17:32 - Entrée des joueurs !
Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse de Murrayfield Stadium dans une magnifique ambiance et sous un magnifique soleil
17:28 - Les Anglais en forme
L’Angleterre s’est distinguée en enregistrant le meilleur pourcentage de charges dominantes (41 %) ainsi que le plus haut taux de franchissement de la ligne d’avantage (73 %) parmi toutes les équipes, tout en affichant la moyenne de mètres gagnés par course la plus élevée, avec 4,7 mètres. Certains relativiseront ces chiffres en rappelant que les Anglais affrontaient un pays de Galles diminué — un argument recevable — mais cette prestation s’inscrit en réalité dans une tendance durable. Depuis le début de l’année 2025, l’Angleterre présente en effet le meilleur taux d’évitement de plaquages (24 %) parmi les nations du Tier 1, tandis que seule l’Afrique du Sud fait légèrement mieux concernant le franchissement de la ligne d’avantage, avec 66,2 % contre 65,7 % pour les Anglais.
17:22 - Point au classement
Après la première journée du Tournoi de Six Nations, l'Angleterre est en tête du classement à la faveur de sa victoire face aux Gallois, alors que l'Ecosse pointe à la quatrième place suite au bonus défensif obtenu face à l'Italie