DIRECT. Ecosse - Angleterre : tout va mal pour les Anglais, suivez le match

Après une défaite surprise face à l'Italie, l'Écosse veut relancer son Tournoi face à une Angleterre lancée à pleine vitesse pour un choc brûlant ce samedi à Murrayfield.

En direct

18:24 - L'Ecosse en patronne (24-10) C'est la pause. Une première période largement dominée par l'Ecosse qui a réussi à marquer trois essais aux Anglais (24-10). Les hôtes sont meilleurs dans tous les secteurs face à un XV de la Rose qui va entamer le second acte à quatorze

18:20 - 38' - ROUGE POUR ARUNDELL L'Anglais arrive très en retard sur Stein et déséquilibre l'Ecossais. Arundell prend un rouge. On pourra le remplacer dans vingt minutes

18:18 - 37' - Stein ne prend pas de risque Avec son très beau jeu au pied, Stein opte souvent pour un dégagement long face à un grand pressing anglais dans cette fin de première période

18:16 - 34' - L'essai d'Arundell (vidéo) C'est le seul essai anglais dans cette première période marqué par Arundell

18:11 - 30' - Le deuxième essai écossais (vidéo) En vidéo, le deuxième essai écossais marqué en début de match par Ritchie

18:09 - 27' - White punit les Anglais (24-10) Genge ne parvient pas à saisir le ballon dans un repli défensif et laisse échapper le ballon, Ben White en profite pour marquer un troisième essai Ecossais. Russell transforme l'essai brillamment

18:07 - 26 ' - Pénalité réussie pour Ford (17-10) A vingt cinq mètres dans une position axiale, George Ford parvient à transformer la pénalité et ramener les Anglais à 7 points de l'Ecosse

18:06 - 23' - L'essai de Jones (vidéo) Revivez en vidéo le premier essai de la rencontre marqué par Jones

18:02 - 21' - Ford répond aux Ecossais (17-7) Arundell parvient à réduire le score quelques minutes après son entrée en bénéficiant d'un grand travail de Ford dans l'axe. Ce dernier transforme l'essai

17:58 - 16' - les Anglais trop indisciplinés Des mauvais placements, du retard dans les duels et beaucoup d'imprécisions sur les passes, les Anglais passent à côté de ce début de match. Ils ont déjà subi trois pénalités en un quart d'heure

17:56 - 14' - Ritchie assomme les Anglais Sur un renversement sur le côté gauche et une passe de Tuipulotu, Ritchie s'en va inscrire tranquillement le deuxième essai. Russell transformé la pénalité (17-0)

17:52 - 10' - Essai de Jones (10-0) Débordement de Huw Jones sur le côté gauche suite à une belle claquette astucieuse de Finn Russell. L'essai est transformé par Finn Russell

17:49 - 8' - Arundell averti Pénalité et carton jaune pour Arundell, suite à une succession de passes entre Ben White et Ritchie. Les hommes de Townsed ont choisi de botter en touche et s'approcher de l'en but anglais

17:46 - 4' - Russell ouvre le score (3-0) Première pénalité pour l'Ecosse et premiers points marqués par Finn Russell. Ca recompense la bonne entame des hôtes

17:44 - 3' - Avancée des Ecossais C'est le XV de Chadron qui se montre dominant dans ces premières minutes avec une belle percée dans le camp anglais

17:42 - C'est parti ! Coup d'envoi de ce magnifique Ecosse - Angleterre donné par Georg Ford

17:38 - Place aux hymnes Deux beaux hymnes: God save the queen et The flowers of Scotland, retentis à Murrayfield Stadium, des instants toujours mémorables pour les joueurs et le public

17:32 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse de Murrayfield Stadium dans une magnifique ambiance et sous un magnifique soleil

17:28 - Les Anglais en forme L’Angleterre s’est distinguée en enregistrant le meilleur pourcentage de charges dominantes (41 %) ainsi que le plus haut taux de franchissement de la ligne d’avantage (73 %) parmi toutes les équipes, tout en affichant la moyenne de mètres gagnés par course la plus élevée, avec 4,7 mètres. Certains relativiseront ces chiffres en rappelant que les Anglais affrontaient un pays de Galles diminué — un argument recevable — mais cette prestation s’inscrit en réalité dans une tendance durable. Depuis le début de l’année 2025, l’Angleterre présente en effet le meilleur taux d’évitement de plaquages (24 %) parmi les nations du Tier 1, tandis que seule l’Afrique du Sud fait légèrement mieux concernant le franchissement de la ligne d’avantage, avec 66,2 % contre 65,7 % pour les Anglais.