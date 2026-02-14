Ecosse - Angleterre : un derby sous haute tension, heure et chaîne tv

Après une défaite surprise face à l'Italie, l'Écosse veut relancer son Tournoi face à une Angleterre lancée à pleine vitesse pour un choc brûlant ce samedi à Murrayfield.

Malgré une entame de tournoi ratée face à l'Italie sous une pluie battante, l'Écosse conserve une certitude : elle élève souvent son niveau contre son voisin anglais. Ces dernières années, le XV Chardon a régulièrement su se sublimer face à son voisin anglais. Sur les huit dernières confrontations dans le cadre du Six Nations, les Écossais ont remporté cinq succès, confirmant leur capacité à hausser leur niveau dans ce rendez-vous chargé d'histoire. À domicile, sous la direction de Gregor Townsend, Murrayfield s'est souvent transformé en terrain hostile pour le XV de la Rose, battu lors de trois de ses quatre derniers déplacements.

Des Anglais revanchards

De son côté, l'Angleterre arrive avec des certitudes solides. La courte victoire obtenue l'an dernier à Twickenham avait marqué un véritable déclic après plusieurs revers frustrants contre leurs voisins. Depuis, les hommes de Steve Borthwick ont enchaîné les succès pour atteindre une série de douze victoires consécutives, leur meilleure dynamique depuis près d'une décennie. Leur démonstration face au pays de Galles lors de la première journée a confirmé leur efficacité : domination physique, réalisme offensif et capacité à tuer rapidement le suspense.



Les compositions confirment d'ailleurs ces orientations tactiques. L'Écosse mise sur la créativité de Finn Russell à l'ouverture, associée à la charnière avec Ben White, tandis que Sione Tuipulotu mène une ligne de trois-quarts dynamique entourée de Huw Jones et Kyle Steyn. Devant, le trio McBeth–Turner–Fagerson devra répondre au défi physique imposé par le pack anglais.

George Ford à la baguette

En face, l'Angleterre aligne une équipe puissante emmenée par son capitaine Maro Itoje en deuxième ligne, avec une troisième ligne très active composée notamment de Sam Underhill et Ben Earl. Derrière, George Ford dirigera le jeu avec le soutien de l'explosif Henry Arundell et de Freddie Steward à l'arrière, symboles d'un collectif équilibré entre puissance et vitesse.



Les projections statistiques placent logiquement l'Angleterre en favorite, avec une probabilité de victoire nettement supérieure et une estimation de score en sa faveur. Les Anglais ont dépassé les attentes offensives lors de la première journée, alors que l'Écosse est restée bien en dessous de ses standards. Pourtant, le tournoi de six nations réserve souvent des suprises. Portée par son public et par l'enjeu symbolique du 100e match de Townsend à sa tête, l'Écosse espère renverser la tendance et rappeler que dans ce duel historique, la logique ne suffit jamais à écrire le scénario final.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de la 2ème journée de Tournoi de Six Nations se jouera ce samedi à 17h40 à Murrayfield Stadium à Edimbourgh.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Ecosse - Angleterre ?

La rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne TF1

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme TF1 Plus.

Les compositions possibles de départ

Composition de l'Ecosse : 15. Tom Jordan, 14. Kyle Steyn, 13. Huw Jones, 12. Sione Tuipulotu (cap.), 11. Jamie Dobie, 10. Finn Russell, 9. Ben White, 1. Nathan McBeth, 2. George Turner, 3. Zander Fagerson, 4. Gregor Brown, 5. Scott Cummings, 6. Jamie Ritchie, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey.

Remplaçants : 16. Dave Cherry, 17. Pierre Schoeman, 18. Elliot Millar Mills, 19. Max Williamson, 20. Matt Fagerson, 21. George Horne, 22. Adam Hastings, 23. Darcy Graham.

Composition de l'Angleterre: 15. Freddie Steward, 14. Tom Roebuck, 13. Tommy Freeman, 12. Fraser Dingwall, 11. Henry Arundell, 10. George Ford, 9. Alex Mitchell, 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Joe Heyes, 4. Maro Itoje (cap.), 5. Ollie Chessum, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl.

Remplaçants : 16. Jamie George, 17. Bevan Rodd, 18. Trevor Davison, 19. Alex Coles, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Ben Spencer, 23. Fin Smith.

