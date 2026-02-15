DIRECT. Stade Français – Stade Toulousain : la jeunesse Rouge et Noir brille... suivez le match

C'est parti à Jean-Bouin ! Dans ce Classico, Toulouse a pris l'avantage, ce dimanche 15 février, face à Paris (9-10), en clôture de la 17e journée de Top 14.

Stade Français Paris 9 : 10 Stade Toulousain

En direct

22:53 - Paris aura une balle de match ! (80e) Brennan a été sanctionné pour une mauvaise attitude au soutien. Louis Carbonel sort le ballon vers les 22 mètres du Stade Toulousain. 22:47 - Paul Mallez exulte (78e) Le pilier droit du Stade Toulousain a réalisé un grattage au centre du terrain. Il a été récompensé d'une pénalité par l'arbitre de ce Classico. Kinghorn sort le ballon dans les 40 mètres parisiens. 22:47 - Graou a bien commis un en-avant (74e) Le Stade Toulousain ne parvient pas à enfoncer le clou dans cette partie. La mêlée est bien négociée par le Stade Français Paris. Abadie éloigne le danger avec l'aide du pied. 22:45 - Un appel à la vidéo est réalisé pour un potentiel essai ! (73e) Paul Graou a tapé un coup de pied à suivre pour lui-même. Il semble avoir commis un en-avant avant d'aplatir, mais le trio arbitral veut avoir les idées claires. 22:44 - Dakuwaqa revient sur la pelouse (73e) Les deux équipes évoluent à 15 contre 15. Toulouse est toujours dans les 22 mètres du Stade Français Paris. 22:41 - Quel retour de Mathieu Hirigoyen ! (71e) Lors d'une pénaltouche à dix mètres de l'en-but, Cramont, au terme d'une combinaison en touche, s'est échappé dans le couloir des cinq mètres, le long de la ligne. Il a été repris, à quelques mètres, par le troisième ligne du Stade Français Paris. Il a, en prime, réalisé un en-avant. Toulouse était proche d'un énorme break. 22:40 - Barré s'est manqué ! (69e) À la réception d'une chandelle, l'arrière du Stade Français Paris a échappé le cuir. Toulouse glane une mêlée au niveau de la médiane. 22:38 - Barré trouve une belle touche (68e) Le Stade Français Paris ne veut pas s'épuiser à porter le ballon. L'arrière international français est parvenu à trouver une touche dans les 22 mètres haut-garonnais. 22:36 - Le Stade Toulousain alourdit la marque ! (65e) Le demi d'ouverture haut-garonnais ne tremble pas. En supériorité numérique, les visiteurs se mettent à l'abri d'une pénalité (9-13). 22:34 - Paiva réalise une grossière faute (64e) Le pilier gauche du Stade Français Paris a déblayé sur l'articulation de Jack Willis. Ce n'est pas autorisé. À 40 mètres, face aux perches, Valentin Delpy appelle le tee. 22:32 - Dakuwaqa est averti (62e) L'ailier du Stade Français Paris est sanctionné d'un carton jaune pour ce plaquage dangereux. Delpy investit les 40 mètres adverses. 22:29 - Il y a un arbitrage à la vidéo (62e) Il y a un potentiel jeu déloyal de Dakuwaqa sur Banos. L'ailier du Stade Français Paris a semblé mettre son épaule dans la tête du troisième ligne. 22:25 - Le Stade Toulousain confisque la possession (59e) Les partenaires de Cyril Baille campent dans la partie de terrain du Stade Français Paris, mais ils ne parviennent pas à forcer la décision. 22:23 - Paris réduit l'écart au score (56e) Louis Carbonel reste à 100% face aux perches. Le Stade Toulousain n'a plus qu'un point d'avance (9-10). Le suspense est toujours présent dans ce choc du Top 14. Ce Classico tient toutes ses promesses. 22:22 - La belle réaction parisienne (55e) Entré en jeu, Melikidze a glané une pénalité en mêlée. Face aux perches, Carbonel appelle le tee ! LIRE PLUS

Le match Stade Français Paris - Toulouse, pour la 17e journée du Top 14, a été fixé le 15 février 2026, à 21h05, à Jean-Bouin. Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Paris - Toulouse : la rencontre a été programmée par Canal +.