Stade Français - Toulouse : Dupont est dans la tourmente... compos, horaire

En clôture de la 17e journée de Top 14, ce dimanche 15 février, Paris reçoit, à Jean-Bouin, le Stade Toulousain. Le champion de France en titre est privé de nombreux internationaux.

En tête du Top 14, et qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions Cup, Toulouse se retrouve, une nouvelle fois, dans une polémique. Le lundi 9 février dernier, le journal l'Équipe a publié une enquête. Dans celle-ci, les contrats publicitaires liés aux internationaux français Antoine Dupont et Anthony Jelonch sont soupçonnés de servir à un contournement du salary cap. Pour rappel, cet outil de régulation, utilisé par de nombreuses grandes compétitions sportives dans le monde (NBA, NFL) sert à plafonner la masse salariale des clubs. Le but est d'éviter que des écarts financiers trop importants ne viennent déséquilibrer durablement la compétition.

Les sanctions pourraient être lourdes pour les Rouge et Noir : retraitement de l'Urssaf, risque de redressement fiscal, enquête pour travail dissimulé, amendes… Interrogé concernant cette affaire, Fabien Galthié, qui a convoqué les deux joueurs pour disputer le Tournoi des 6 Nations, s'est confié : "En interne, on en a parlé. Les joueurs en parlent entre eux. On en parle entre nous, mais c'est extrasportif. On se concentre sur l'équipe de France. Notre focus est sur la performance." Du côté d'Ernest-Wallon, c'est silence radio, excepté un communiqué : "Ces derniers jours, des articles de presse ont évoqué des sujets liés aux droits d'image de certains joueurs du Stade Toulousain et, plus largement, au cadre réglementaire de la LNR. Ces sujets extrasportifs ne seront pas abordés par le club et ses acteurs à l'occasion de cette conférence de presse, consacrée à la rencontre contre le Stade Français Paris et à la performance sportive. Le club, par l'intermédiaire de ses conseils, s'exprimera prochainement à ce sujet."

Amené à prendre le relais de Mauvaka et Marchand, présents avec le XV de France, le jeune talonneur Thomas Lacombre s'est confié avant ce Stade Français - Toulouse : "Ça va être un gros combat. On sait que c'est un gros pack, l'un des meilleurs du Top 14 en conquête. Il faudra être à la hauteur de l'événement, dimanche 15 février, à 21 heures. Il faudra montrer que le Stade Toulousain aussi a un gros pack d'avants, même si on est pendant la période de doublons."

L'international néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow a appelé ses partenaires à la méfiance face à une équipe remaniée : "On connaît les qualités et le style de jeu de Toulouse. Même sans leurs internationaux, ce sera un match très difficile."

Dans le cadre de cette 17e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Stade Français - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Le XV de départ des Franciliens pour Stade Français - Toulouse : 15. Barré ; 14. Marchant, 13. Ward, 12. Vili, 11. Dakuwaqa ; 10. Carbonel, 9. Kerr-Barlow ; 7. Briatte, 8. Tanga, 6. Halaifonua ; 5. Azagoh, 4. Gabrillagues ; 3. P. Alo-Emile, 2. Garcia, 1. Abramishvili.

Le XV de départ des Rouge et Noir pour Stade Français - Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Thomas, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Delpy, 9. Graou ; 7. Castro-Ferreira, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Vergé, 4. Elias ; 3. Ainu'u, 2. Lacombre, 1. Baille.