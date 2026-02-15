Pays de Galles - France : les Bleus étaient trop forts et rêvent encore du Grand Chelem, le résumé du match

Après son beau succès face à l'Irlande la semaine passée (36-14), le XV de France a remporté facilement son deuxième match dans ce tournoi des 6 Nations après un large succès au Pays de Galles (54-12).

En direct

18:00 - La semaine prochaine contre l'Italie Ce tournoi des 6 Nations se poursuit dès la semaine prochaine avec la réception de l'Italie dimanche prochain. L'adversité pourrait être plus rude que face au Pays de Galles contre une équipe transalpine qui monte en puissance. L'objectif français reste intact : le Grand Chelem.

17:54 - La France écrase le Pays de Galles ! Sans pitié, la France corrige le Pays de Galles et enchaine une deuxième victoire en autant de matchs dans ce tournoi des 6 Nations.

17:52 - Le Pays de Galles sauve l'honneur (78') Le public gallois exulte à Cardiff sur cet essai de Grady qui vient alléger l'addition. Ce n'est pas transformé.

17:50 - La France en gestion (77') La fin de ce Pays de Galles - France approche doucement et les Bleus sont tranquillement en gestion. Le succès est acquis pour des Bleus impériaux.

17:47 - L'approximation de Bielle-Biarrey (74') L'ailier français semblait avoir un boulevard après cette passe mais il ne peut pas maitriser le ballon. De toute manière, l'arbitre revient à un en-avant. Pas de regret pour Bielle-Biarrey.

17:44 - Le Pays de Galles ne lâche rien (72') Le XV du Poireau veut terminer ce match avec les honneurs et continue de se projeter à l'attaque pour essayer de réduire l'écart.

17:42 - Une mésentente (70') Premier ballon pour Nene qui ne trouve pas Bielle-Biarrey qui avait interrompu son effort sur le côté gauche. Touche galloise.

17:40 - Une première sélection (68') Après Brau-Boirie, c'est Nene qui fête sa toute première sélection avec le XV de France aujourd'hui. Il entre dans ce Pays de Galles - France.

17:39 - Attisogbe se bat (67') Sur une longue chandelle, Attisogbe a beaucoup de réussite et finit par s'emparer du ballon en deux temps. L'ailier palois réalise une énorme prestation dans ce Pays de Galles - France.

17:36 - La réussite fuit les Gallois (64') Le compteur du Pays de Galles est toujours bloqué dans cette seconde période. Pourtant cette action était prometteuse mais Williams finit par commettre un en-avant.

17:34 - C'est facilement transformé (62') Le Principality Stadium de Cardiff est totalement sonné. La France est sans pitié avec des Gallois totalement dépassés.

17:33 - Un essai de plus ! (61') Et au tour d'Ollivon de débloquer son compteur dans ce Pays de Galles - France après une phase de 15 séquences. Ollivon conclut. L'addition est de plus en plus lourde.

17:30 - Et le doublé pour Attisogbe ! (58') Encore une merveille de Jalibert vers Attisogbe qui laisse rebondir avant d'aplatir. Le festival se poursuit pour des Bleus impériaux dans ce Pays de Galles - France.

17:28 - Attisogbe a marché sur la ligne (57') L'ailier français est au bord de sauver un ballon improbable mais a marché sur la ligne alors que Ramos pensait ajouter un nouvel essai aux Bleus.

17:26 - Gailleton pénalisé (55') Le premier marqueur du jour dans ce Pays de Galles - France est sanctionné après avoir mis du temps à se relever.

17:22 - Les Bleus en veulent plus (52') De nouveau pénalisés, les Gallois vont subir un nouvel assaut français qui continue de se diriger en touche.

17:19 - Attisogbe en contre ! (49') Ça va trop vite pour le Pays de Galles. Bielle-Biarrey profite d'une passe géniale de Ramos pour accélérer et offrir à Attisogbe son premier essai dans ce Pays de Galles - France. Ramos transforme.

17:14 - Et c'est reparti pour un tour (44') Ça repart très fort à Cardiff avec un cinquième essai français inscrit par Julien Marchand après un long porté des Bleus.

17:13 - Une pénalité pour les Bleus (43') La première opportunité de cette seconde période de Pays de Galles - France est pour les Bleus. Pénalité contre les Gallois. Les Bleus choisissent la touche.

17:11 - La deuxième période débute ! Après un premier acte réussi des Bleus, il faut confirmer en seconde période pour enchainer avec un deuxième succès en autant de matchs dans ce tournoi des 6 Nations.

16:54 - C'est la pause ! Les Gallois sont pénalisés en fin de mi-temps. Jalibert peut dégager en touche et met fin à cette première période quasi parfaite des Bleus qui ont déjà le bonus offensif en poche.

16:51 - Et le bonus offensif ! (39') Quelle erreur galloise. Sur ce coup de pied contrée de Beard, Attisogbe décale Jalibert qui n'a pkus qu'à se diriger vers l'en-but galloise. L'essai du bonus transformé par Ramos.

16:49 - L'exploit de Dupont (37') Le demi de mêlée français s'approche de la ligne après un gros travail. Brau-Boirie ne peut finalement pas conserver. Occasion manquée pour le XV de France.

16:47 - La couverture (36') Nouveau coup de pied dans le dos de la défense galloise. Rees-Zammit veille au grain et soulage le Pays de Galles qui était, encore une fois, en danger.