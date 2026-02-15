Pays de Galles - France : une grosse inovation dans la composition française, heure et chaîne TV

Après son beau succès face à l'Irlande la semaine passée (36-14), le XV de France peut enchainer dans ce 6 Nations avec un déplacement au pays de Galles.

Une entame de tournoi des 6 Nations bien difficile pour le pays de Galles. Les Gallois se sont lourdement inclinés chez leur voisin anglais (7-48) et ont enchainé une quatrième défaite en cinq matchs. Le XV du Poireau est aux abois défensivement et ont tout simplement encaissé 121 points sur leurs deux derniers matchs. La défaite 73-0 face à l'Afrique du Sud à la fin du mois de novembre n'a évidemment pas aidé. La dernière confrontation entre les deux équipes dans cette compétition ne joue pas, non plus, en faveur des Gallois qui avaient été écrasés 43-0 par les Bleus.

Tous les voyants sont donc au vert pour une équipe de France qui fait rêver. Le XV de France a réalisé une très grosse entame de 6 Nations en écrasant l'Irlande (36-14) au Stade de France. L'année passée, les Bleus avaient battu deux records lors de la même édition avec le plus grand nombre d'essais inscrits sur un seul match (11 face à l'Italie) et le plus grand nombre d'essais inscrits sur l'ensemble de la compétition (30). Les hommes de Fabien Galthié auront sans doute à coeur d'améliorer ses propres records et le match face à l'Irlande présage que du bon pour ce déplacement à Cardiff.

Et pour ce match face au pays de Galles, Fabien Galthié va aligner un duo inédit au centre. Fabien Brau-Boirie, 20 ans, pour sa première sélection, et Emilien Gailleton, 22 ans, constitueront la paire de centres du XV de France après les forfaits des Bordelais Moefana et Depoortere. Sur le banc Noah Nene pourrait aussi connaître sa première sélection avec des Bleus rajeunis.

A quelle heure débute le match Pays de Galles - France ?

Le match Pays de Galles - France débutera à 16h10 ce dimanche. La rencontre du tournoi des 6 Nations se déroulera au Principality Stadium de Cardiff, au pays de Galles.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Pays de Galles - France ?

TF1 diffusera cette rencontre du tournoi des 6 Nations entre les pays de Galles et la France. L'arbitre sera néo-zélandais. Il s'agit de James Doleman.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays de Galles - France ?

Canal+ et TF1+ proposeront une diffusion streaming de ce match du 6 Nations entre le pays de Galles et la France.

Quelles compostions pour Pays de Galles - France ?

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Rees-Zammit ; 14. Mee, 13. James, 12. Hawkins, 11. Adams ; 10. Edwards, 9. Williams ; 7. Mann, 8. Cracknell, 6. Wainwright ; 5. Beard, 4. Jenkins ; 3. Francis, 2. Lake (cap.), 1. Carré.

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Attissogbe, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jegou, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Guillard, 4. Ollivon ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays de Galles - France ?

Betclic : Pays de Galles 12 / Nul 40 / France 1,01

Winamax : Pays de Galles 10 / Nul 35 / France 1,01

Unibet : Pays de Galles 13 / Nul 35 / France 1,01