Louis Bielle-Biarrey : il n'est plus un coeur à prendre, voici sa compagne

La coqueluche du rugby français, Louis Bielle-Biarrey, est en couple.

Louis Bielle‑Biarrey, ailier international du XV de France et est l'un des chouchous actuels du rugby français. À seulement 22 ans, il s'est imposé comme un pilier de l'Union Bordeaux‑Bègles (UBB) et de l'équipe de France. Lors du Tournoi des Six Nations 2025, il a inscrit un nombre record de 8 essais, ce qui lui a valu d'être désigné le Player of the Championship (joueur du tournoi) par vote des supporters.

Pour celles et ceux qui se posent la question, Louis Bielle‑Biarrey n'est plus un coeur à prendre. Louis partage sa vie avec Chiara, une jeune femme qu'il fréquente depuis quasiment deux ans. Chiara est originaire de Pau (Pyrénées‑Atlantiques) et est étudiante en comptabilité et espère obtenir un diplôme d'expert‑comptable. Le couple choisit généralement de rester discret, préférant une relation loin du glamour médiatique comme beaucoup de sportifs d'ailleurs. Ils ont tout de même été vus ensemble lors d'événements publics, notamment aux Internationaux de France de tennis à Roland Garros.

Selon Paris Match, Louis et Chiara prévoient une nouvelle étape en emménageant ensemble à Bègles, dans une maison que le rugbyman a achetée près du centre d'entraînement de l'UBB. Récemment, alors que la saison internationale battait son plein avant le Tournoi des Six Nations 2026, le couple s'est offert une escapade ensemble avec un voyage en Finlande pour se ressourcer...