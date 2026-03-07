Théo Attissogbe : l'ailier du XV de France a eu des blessures marquantes

Le joueur du XV de France, Théo Attissogbe, a fait preuve d'une grande résilience dans sa carrière.

Théo Attissogbe, ailier du XV de France, a déjà dû faire face à plusieurs blessures importantes depuis le début de sa carrière, révélant sa résilience remarquable malgré son jeune âge (seulement 21 ans). La première blessure notable a eu lieu le 10 novembre 2024 lors du match du XV de France contre le Japon à Saint‑Denis, où il était titulaire après le forfait de Damian Penaud. Il a été contraint de quitter la pelouse à la 73e minute à cause d'une entorse au ligament latéral interne du genou gauche, diagnostiquée après la rencontre, le rendant forfait pour le match suivant contre la Nouvelle‑Zélande et surtout indisponible environ six semaines.

Après son retour et une saison 2025 prometteuse, un nouveau coup dur est survenu le 20 septembre 2025 pour le Français lors d'un match de Top 14 contre Clermont. Bien qu'ayant inscrit un essai, Attissogbe s'est blessé à nouveau au genou et les examens ont révélé une entorse du ligament latéral interne, plus sévère que prévu, nécessitant une opération chirurgicale et une absence estimée entre trois et quatre mois.

Cette blessure l'a empêché de participer à la tournée automnale du XV de France en novembre 2025, où les Bleus affrontaient l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Le 1er janvier 2026, après plus de trois mois d'absence due à l'opération du genou, sa renaissance s'est concrétisée avec son retour officiel sur le terrain avec la Section Paloise pour un match de Top 14 contre Lyon puis avec sa convocation en équipe de France pour le 6 Nations.