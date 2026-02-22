Charles Ollivon : pourquoi le joueur a perdu le brassard de capitaine du XV de France ?

Charles Ollivon, joueur du XV de France, n'a plus le brassard de capitaine depuis plusieurs années.

Charles Ollivon, troisième ligne emblématique du XV de France, a été désigné capitaine par Fabien Galthié au début de son mandat (2019) et à plusieurs reprises lors de phases importantes, notamment quand Antoine Dupont était absent pour les JO ou à cause de certaines blessures. Le joueur de Toulon a toutefois perdu le brassard de capitaine pour plusieurs raisons officielles liées à la gestion du groupe et à sa carrière.

La première explication est sa série de blessures importantes. Après une rupture du ligament croisé du genou en 2021, il a dû s'éloigner longtemps des terrains, ce qui l'a mis hors du groupe à un moment où Antoine Dupont a pris le relais et a totalement explosé. Cette indisponibilité a naturellement interrompu son rôle de leader officiel, car il ne pouvait pas assurer la continuité du capitanat en raison de son absence.

Le sélectionneur Fabien Galthié a aussi clairement expliqué à la presse ses motifs sportifs et stratégiques pour confier le brassard à un autre joueur. Dans Midi Olympique, il a déclaré que bien qu'Ollivon soit "un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff ", il souhaitait " faire évoluer le leadership parmi les joueurs cadres " pour prendre en compte l'avenir de l'équipe, notamment avec des joueurs plus jeunes. Cette décision ne signifiait pas un désaveu personnel d'Ollivon, mais plutôt une adaptation au contexte.