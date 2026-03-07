Les propos de Matthieu Jalibert que Fabien Galthié n'auraient pas du entendre

Si le demi d'ouverture du XV de France a le vent en poupe ces dernières semaines, ça n'a pas toujours été le cas.

Matthieu Jalibert crève l'écran depuis le début du Tournoi des 6 Nations 2026. Prenant la place de Romain Ntamack, le demi d'ouverture de l'UBB est l'une des grandes satisfactions de ce tournoi et du XV de France.

Pourtant, il y a quelques temps, le Français n'avait pas vraiment la cote auprès du sélectionneur. Souvenez-vous, lors de la tournée d'automne en 2024, Thomas Ramos avait été préféré à Matthieu Jalibert pour le poste de demi d'ouverture. Un choix couronné de succès, mais qui avait laissé des traces. L'ouvreur de l'UBB avait quitté le groupe avant le deuxième match face à la Nouvelle-Zélande, rencontre pour laquelle il devait avoir un rôle de réserviste. Le flou qui entourait ce départ avait pu intriguer, mais Jalibert s'en était expliqué dans les colonnes de Sud Ouest.

Le Bordelais souffrait d'un mal être palpable depuis la Coupe du monde. Un sentiment de malaise qui n'aurait peut être pas du venir jusqu'aux oreilles de Fabien Galthié, comme l'a indiqué le joueur. "Je me suis confié à la cellule de préparation mentale et à Patrick Arlettaz (coach des arrières du XV de France), et ça lui est revenu aux oreilles", a indiqué Jalibert à Sud Ouest, ajoutant qu'il avait ensuite eu "une longue discussion" avec le sélectionneur. "Il m'a dit qu'il ne me sentait pas très bien, que je pouvais rentrer chez moi. Donc je lui ai dit que je préférais rentrer. J'avais besoin de faire un break, de couper mentalement avec tout ça."

Et Jalibert de regretter aujourd'hui la manière dont les événements se sont succédés. "C'est marrant parce que j'ai exprimé mon mal-être à Marcoussis et ça m'est retombé dessus. La démarche était naturelle de ma part, je l'ai fait avec beaucoup de sincérité", estime-t-il. "On a une cellule pour parler de nos frustrations, notre mal-être… Elle est faite pour ça. Ce que je regrette, c'est que ce soit revenu aux oreilles de Fabien parce que je voulais attendre la fin de la Tournée pour lui en parler. Mais c'est comme ça. Je suis parti libéré. C'était d'un commun accord."

Après des mois de pause, l'ouvreur du XV de France a depuis répondu présent sur le terrain, enchaînant de nouveau les bonnes prestations, ce qui a conduit Fabien Galthié à le reprendre pour le Tournoi des 6 Nations 2025 et maintenant 2026. "Si on fait appel à moi, je monterai avec le plus grand plaisir", avait expliqué le Français. "On parle beaucoup de bien-être et de santé mentale, parfois il faut savoir dire stop quand il y a un trop plein. C'était la meilleure option pour tout le monde, ça m'a fait du bien. Je n'étais pas bien, je n'ai pas envie d'en rajouter, pas envie de rentrer dans des polémiques. Ce qui est important c'est que Fabien sache ce que je lui ai dit" avait-il expliqué.