Pourquoi Maxime Lucu est écarté du XV de France ?

Le demi de mêlée du XV de France n'est pas dans le groupe depuis le début du Tournoi des 6 Nations.

Tout va bien pour le XV de France depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Deux victoires en deux matchs, deux bonus... Les feux sont tous au vert. Malgré les polémiques, cela prouve donc que les choix de Fabien Galthié et du staff sont les bons depuis le début du tournoi.

Plusieurs absents notables sont tout de même à souligner. Damian Penaud, Gregory Alldritt ou encore Maxime Lucu. Le demi de mêlée de l'Union Bordeaux Bègles était écarté de la première liste en raison d'une blessure au genou, le mettant au repos forcé pendant 4 à 6 semaines.

Mais depuis, le capitaine de l'UBB est de retour sur le terrain, mais pas dans le XV de France. Fabien Galthié préférant la continuité de son groupe et ses deux joueurs à la mêlée, Antoine Dupont le capitaine et Baptsite Serin, le joueur de Toulon. "Je ne serai pas avec les Bleus puisque la liste est sortie. Je suis concentré à 100 % sur le club. Maintenant, il y a Pau en ligne de mire. On a deux ou trois jours de vacances, puis on reprend mercredi avec Bordeaux pour se concentrer sur le déplacement à Pau, qui va être un gros match, surtout au Hameau. Pour l'instant, c'est 100 % club" a-t-il expliqué pour rugbyrama cette semaine. On attend peut être son retour face à l'Ecosse au début du mois de mars.