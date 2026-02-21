Angleterre - Irlande : Millenium Trophy, victoire finale... un choc à plusieurs enjeux, heure et chaîne TV

Ce samedi, l'Angleterre reçoit l'Irlande dans un choc de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Au-delà du traditionnel Millenium Trophy, malheur au perdant qui pourrait tirer une croix sur la victoire finale.

Un choc qui sent la poudre à Twickenham ! Ce samedi après-midi, Anglais et Irlandais vont se défier dans un match crucial dans la course au titre du Tournoi des 6 Nations. Si le XV du Trèfle a retrouvé le chemin de la victoire samedi dernier face à l'Italie (20-13) après avoir subi la loi des Français en ouverture de la compétition (36-14), le XV de la Rose a également connu la défaite. À Murrayfield, les coéquipiers de George Ford ont subi la loi de Finn Russell et de ses partenaires (31-20) samedi dernier. Lors de la première journée, les hommes de Steve Borthwick avait étrillé les Gallois 48-7). Aujourd'hui, les deux grandes nations du rugby mondial n'ont plus le choix et doivent l'emporter pour garder une chance. Pour ce choc, le sélectionneur anglais a fait des choix forts. Remplaçant à chaque cape, la pépite Henry Pollock va connaître sa première titularisation. Ben Earl laisse sa place à son coéquipier de 21 ans et glisse en n°8. Le capitaine Maro Itoje va connaître sa centième cape avec l'Angleterre, tandis que la charnière remplaçante à Edimburgh composée de Ben Spencer et de Fin Smith laisse sa place au duo Jack van Poortvliet et Marcus Smith.

Van Der Flier titulaire

En difficulté dans ce Tournoi des 6 Nations, l'Irlande doit réagir et quoi de mieux qu'une affiche de gala en Angleterre pour sonner la révolte. Très critiqué depuis le début de la compétition pour ses mauvais choix et son manque de précision au but, Sam Prendergest est écarté. Celui qui devait devenir le successeur de Jonathan Sexton laisse sa place à Jack Crowley. Parmi les autres changements, on notera trois retours significatifs. Sur le banc contre l'Italie, Tadhg Furlong et Jamison Gibson-Park retrouve le XV irlandais, tandis que Josh van der Flier portera le numéro 7 et occupera la troisième ligne avec Beirne et le capitaine Doris. Pas d'autres changements à signaler pour l'Irlande qui est 5e du classement avant la troisième journée.

À quelle heure débute Angleterre - Irlande ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations opposant l'Angleterre à l'Irlande est prévu ce samedi 21 février à 15h10 à Twickenham à Londres (Angleterre). L'Italien Andrea Piardi sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Angleterre - Irlande ?

Co-détenteur des droits TV du Tournoi des VI Nations, TF1 diffusera le match entre le XV de la Rose et le XV du Trèfle.

Comment suivre Angleterre - Irlande en streaming ?

Si vous souhaitez suivre ce choc du Tournoi des VI Nations sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez passer par la plateforme TF1+ et vous créer gratuitement un compte.

Quels sont les XV d'Angleterre - Irlande ?

Angleterre : 15. Steward ; 14. Freeman, 13. Lawrence, 12. Dingwall, 11. Arundell ; 10. Ford, 9. Mitchell ; 7. Earl, 8. Pollock, 6. T.Curry ; 5. Chessum, 4. Itoje (cap) ; 3. Heyes, 2. Cowan-Dickie, 1. Genge.

15. Osborne ; 14. Baloucoune, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Crowley, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Doris (cap.), 6. Beirne ; 5. Ryan, 4. McCarthy ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Loughman.

