DIRECT. Angleterre - Irlande : le XV du Trèfle climatise Twickenham, suivez le match

Ce samedi, l'Angleterre reçoit l'Irlande dans un choc de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Au-delà du traditionnel Millenium Trophy, le vaincu pourrait tirer une croix sur la victoire finale. Suivez le match en direct.

En direct

15:49 - Deuxième échec (0-15, 29e) Jack Crowley manque la transformation.

15:48 - Carton jaune pour Steward (0-15, 29e) Avant la transformation, Freddie Steward écope d'un carton jaune pour avoir plongé volontairement sur Jamison Gibson-Park.

15:46 - L'Irlande double la mise ! (0-15, 28e) Festival irlandais à Twickenham ! Après le ballon récupéré par O'Brien, le XV du Trèfle file vite dans le côté ouvert et McCloskey prend l'espace. Il est repris dans les 22 mètres. Gibson-Park suit et sort le ballon pour Baloucoune qui n'a plus qu'à aplatir dans le coin droit.

15:45 - O'Brien se montre (0-10, 27e) Chandelle montée par Gibson-Park. Au milieu de trois adversaires, Tommy O'Brien récupère le cuir.

15:43 - Incompréhension anglaise (0-10, 26e) Alors que Tommy O'Brien a touché Steward dans les airs, annihilant une action d'essai irlandaise, Cowan-Dickie lobe son receveur sur son lancer. Les Anglais sont en grande difficulté.

15:42 - Mitchell sort (0-10, 25e) Blessé, Alex Mitchell est contraint de céder sa place à Jack van Poortvliet. Rien ne va pour le XV de la Rose.

15:42 - C'est dévissé (0-10, 24e) Jack Crowley dévisse sa tentative. Toujours 10-0.

15:40 - Nouvelle pénalité (0-10, 23e) Passe manquée de Chessum pour Alex Mitchell. Le demi de mêlée anglais se retrouve enfermé et ne peut pas libérer le ballon. Doris désigne les perches.

15:40 - Freeman touché (0-10, 22e) Le jeu est arrêté quelques secondes pour prodiguer des soins à l'ailier Freeman.

15:37 - Gibson-Park à l'expérience ! (0-10, 21e) Twickenham est abasourdi ! Le cuir arrive jusqu'à l'aile gauche où le XV du Trèfle obtient une pénalité. Jamison Gibson-Park aperçoit l'espace dans le côté fermé et joue vite la pénalité. Il ne peut pas être repris. Essai du demi de mêlée transformé par Jack Crowley.

15:36 - Scénario inverse (0-3, 20e) Soutenu par l'entrant O'Brien, Baloucoune remonte le terrain le long de la ligne de touche droite.

15:35 - Coup dur pour l'Irlande ! (0-3, 19e) Touché, James Lowe cède sa place à Tommy O'Brien.

15:34 - Ça laisse des traces ! (0-3, 19e) À cinq mètres de l'en-but, les Irlandais sont disciplinés et sont récompensés. Genge manque sa réception sur une passe et James Lowe dégage comme il peut. L'action se poursuit et Henry Pollock commet une faute de main. Andrea Piardi arrête le jeu alors que Lowe semble blessé.

15:33 - Dans les 22 mètres (0-3, 18e) Itoje pénètre dans les les 22 mètres. Les Anglais sont proches de l'essai.

15:32 - Arundell repris (0-3, 17e) Les Anglais gagnent du terrain grâce aux percées de la ligne arrière et d'Henry Arundell.

15:31 - Ford, acte 2 (0-3, 16e) Idéalement placé, George Ford manque une nouvelle fois son coup de pied pour trouver une pénaltouche. Le ballon sort derrière la ligne d'en but. Dégagement à venir pour l'Irlande.

15:30 - Les Anglais récompensés (0-3, 15e) Énorme poussée du pack anglais, récompensé par une pénalité dans les 22 mètres.

15:28 - L'arbitre a du travail (0-3, 15e) Nouvelle mêlée où Andrea Piardi demande de l'espace et de la discipline aux deux packs.

15:27 - Freeman précieux ! (0-3, 14e) Dans leur camp, les Irlandais filent dans le côté ouvert où il y a un surnombre à négocier. L'espace est trouvé mais Freeman sauve le XV de la Rose avec une interception. La ligne arrière du XV du Trèfle filait à l'essai !

15:26 - Nouvelle combinaison (0-3, 13e) Depuis le coup d'envoi, Cowan-Dickie combine beaucoup avec ses receveurs, à l'image d'une petite passe pour Alex Mitchell.

15:25 - L'Irlande tient ! (0-3, 12e) Quelle défense des Irlandais qui résistent aux assauts anglais dans leurs 22 mètres. Finalement, le ballon est perdu par le XV de la Rose. Le cuir est vite dégagé.

15:24 - Pollock passe (0-3, 11e) George Ford relève le ballon devant les 22 mètres et trouve Henry Pollock. Lancé, le troisième ligne casse un plaquage avant d'être repris.

15:23 - Ford se loupe ! (0-3, 10e) Sur un hors-jeu après une percée d'Henry Arundell, George Ford cherche une pénaltouche dans les 22 mètres adverses mais il manque son coup de pied.

15:21 - Crowley ne tremble pas (0-3, 9e) Sous les perches, Jack Crowley ouvre le score d'Angleterre-Irlande.