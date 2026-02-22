France - Italie : les Bleus continuent leur sans-faute et rêvent encore du Grand Chelem, le résumé du match

Le XV de France est venu à bout de l'Italie ce dimanche à l'occasion de la troisième journée du tournoi des 6 Nations (33-8) et entretient toujours son rêve de Grand Chelem.

En direct

17:58 - La France enchaine ! C'est terminé ! L'équipe de France continue son sans-faute dans ce tournoi des 6 Nations avec une nouvelle victoire bonifiée face à l'Italie à Lille. Les Bleus s'imposent 33-8 face à de vaillants Italiens.

17:56 - Une dernière possession (80') L'Italie se porte à l'attaque pour la dernière fois de la rencontre pour essayer d'alléger l'addition.

17:54 - Et le cinquième essai ! (78') Trouvé au large, Gailleton résiste au plaquage et s'en va aplatir dans l'en-but italien, histoire d'assurer encore un peu plus largement le succès des Bleus dans ce France - Italie.

17:53 - Le dernier changement (77') Dupont reçoit, à son tour, une belle ovation au moment de céder sa place à Serin.

17:51 - L'ovation pour Jelonch (75') À cinq minutes de la fin de ce France - Italie, Anthony Jelonch cède sa place à Mickaël Guillard sous l'ovation du Stade Pierre Mauroy.

17:49 - Ramos ajoute deux points (73') Thomas Ramos transforme et met certainement les Bleus à l'abri dans ce France - Italie.

17:47 - L'ESSAI DU BONUS ! (72') La belle histoire pour Dréan ! Idéalement servi par Ramos, l'ailier toulonnais inscrit son premier essai pour sa première sélection avec le XV de France. C'est l'essai du bonus.

17:46 - L'arbitre demande la vidéo (71') L'arbitre de ce France - Italie veut revoir l'action où Lynagh commet un en-avant pour interrompre volontairement l'action française. Il ne donnera pas d'essai de pénalité aux Bleus car il estime que les Italiens étaient en couverture derrière.

17:45 - L'Italie va finir à 14 ! (71') Lynagh interrompt volontairement l'action avec un en-avant alors que Bielle-Biarrey aurait pu s'en aller vers son doublé. L'arbitre sort le carton jaune.

17:43 - Le mur Colombe (70') À peine entré en jeu qu'Odogwu fait la connaissance de Colombe qui le stoppe dans sa percée.

17:42 - La maladresse italienne (68') Une nouvelle touche ratée pour des Italiens qui seront totalement passés au travers de ces séquences de jeu. Heureusement pour la France.

17:40 - Protocole commotion (66') Brau-Boirie doit passer par le protocole commotion après la demande du médecin indépendant. Gailleton fait donc son retour sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.

17:37 - Capuozzo donne un peu d'air (64') C'est au tour des Italiens de vraiment souffrir dans cette fin de France - Italie. Capuozzo gagne un peu de temps et d'espace avec ce coup de pied peu profond.

17:36 - La terrible faute de main ! (63') Cette longue séquence de possession française est terminée après la faute de main de Brau-Boirie qui s'était déjà tourné pour faire une passe. Il commet un en-avant.

17:34 - Les Italiens pénalisés (62') Les Bleus sont récompensés de leur longue séquence offensive et poussent les Italiens à la faute à quelques mètres de leur propre en-but. Les Français vont jouer à la main.

17:30 - Fusco dévisse (59') Le demi de mêlée italien veut donner de l'air à son équipe mais dévisse complètement son jeu au pied. Touche pour Mauvaka qui remplace Flament pour les 20 dernières minutes de ce France - Italie.

17:29 - Les supporters font du bruit (57') À Lille, les supporters français reprennent des "Allez les Bleus" en choeur alors que la France et l'Italie vont bientôt entrer dans le money time de cette rencontre qui reste toujours aussi indécise.

17:26 - Deux nouveaux entrants (56') La France continue de faire entrer du sang neuf à l'approche de l'heure de jeu dans ce France - Italie. Ollivon et Nouchi remplacent Cros et Jegou.

17:25 - Aldhegeri est remplacé (54') Le pilier français était au bout du bout dans ce France - Italie et cède sa place dans cette rencontre à Colombe.

17:24 - Capuozzo prend trop de risques (54') L'arrière italien a été gourmand sur cette relance et se fait subtiliser le ballon. Les deux équipes sont parfois un peu trop joueuses.

17:22 - Un gros duel (52') Bielle-Biarrey est à la lutte à la course avec Capuozzo. Le Français a finalement le dernier mot mais c'était limite. L'arrière italien semblait pouvoir le prendre de vitesse.

17:19 - Les touches italiennes toujours aussi difficiles (50') Décidément, les Italiens pèchent énormément dans ce domaine depuis le début de ce France - Italie.

17:18 - Comment Dupont a fait ? (48') Alors qu'il semblait à deux doigts de perdre le ballon, Antoine Dupont parvient à magnifiquement s'en sortir. Malgré tout, les Bleus ne parviennent pas à bonifier cette sublime sortie de balle du Toulousain dans ce France - Italie.

17:15 - La mêlée française remporte le duel (46') Explosion de joie pour le pack français qui remporte enfin une mêlée dans ce France - Italie. Les Bleus vont pouvoir s'installer dans le camp adverse.