France - Italie : un énorme coup dur pour les Bleus, chaîne TV et compositions

Suite du tournoi des 6 Nations ce dimanche avec une rencontre entre voisins. Le XV de France reçoit l'Italie et est toujours à la quête du Grand Chelem.

L'objectif reste intacte. Dans ce tournoi des 6 Nations, les Bleus peuvent toujours rêver de faire le Grand Chelem en remportant tous les matchs de la compétition. Vainqueur de l'Irlande (36-14) puis du Pays de Galles (54-12), le XV de France a ajouté la manière rendant ces deux succès encore plus probants. La confiance est donc énorme dans le camp tricolore même si la méfiance devra être de mise face à une équipe italienne en pleine progression. Le match nul d'il y a deux ans (13-13) doit encore trotter dans les têtes françaises.

En effet, le XV de l'Italie fait d'immenses progrès et ce début de tournoi des 6 Nations ne fait que le confirmer. Les Transalpins ont commencé la compétition par un succès face à l'Écosse (18-15) avant de s'incliner d'une courte marge face à l'Irlande (13-20). "Pour moi, cette équipe est sur une vraie dynamique ascendante. Elle est très sous-estimée", lâchait Rassie Erasmus, l'entraineur de l'Afrique du Sud, lorsqu'il avait battu l'équipe transalpine en match-test en novembre dernier. Il pronostiquait même une deuxième place dans ce tournoi des 6 Nations pour l'Italie.

Ce France - Italie ne se jouera pas au Stade de France mais bien au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Et la délégation française a finalement eu gain de cause quant à la fermeture du toit de l'enceinte nordiste. Le toit sera bien fermé alors que les Italiens auraient préféré qu'il ne le soit pas. Il y a deux ans, cette affiche s'était déjà déroulée dans le stade de Lille avec le toit fermé.

A quelle heure débute le match France - Italie ?

Le match France - Italie, qui compte pour la troisième journée du tournoi des 6 Nations, débutera à 16h10 ce dimanche.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Italie ?

France 2 diffusera ce France - Italie. Le Britannique Andrew Brace a été désigné comme arbitre de cette rencontre du tournoi des 6 Nations.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Italie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Italie. France.TV et Canal++ proposeront, en effet, une retransmission en streaming de cette affiche.

Quelles compostions pour France - Italie ?

Fabien Galthié est contraint de faire un changement dont il se serait bien passé. Matthieu Jalibert est forfait. Par conséquent, Thomas Ramos bascule à l'ouverture alors que Théo Attisogbe sera à l'arrière. Le XV de départ des Bleus : 15. Attisogbe ; 14. Dréan, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jegou, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros.

En face, Gonzalo Quesada peut s'appuyer sur un retour important, celui d'Ange Capuozzo. L'arrière italien était blessé depuis le début du tournoi et est titulaire dès son retour. Le XV de départ de l'Italie : 15. Capuozzo ; 14. Lynagh, 13. Menoncello, 12. Marin, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Fusco ; 7. Zuliani, 8. L. Cannone, 6. Lamaro (cap.) ; 5. Zambonin, 4. N. Cannone ; 3. Ferrari, 2. Nicotera, 1. Fischetti.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Italie ?

Betclic : France 1,01 / Nul 60 / Italie 14

Unibet : France 1,01 / Nul 45 / Italie 17,50

Winamax : France 1,01 / Nul 50 / Italie 12