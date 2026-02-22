Gaël Dréan : des stats affolantes, une vitesse comparable à Bielle Biarrey... Qui est le nouveau ailier du XV de France ?

Le joueur du RCT profite du forfait de Matthieu Jalibert pour honorer sa première sélection...

Il n'avait peut être pas prévu de chanter la Marseillaise dans la peau d'un titulaire... Gaël Dréan, ailier du RC Toulon en Top 14, va vivre sa toute première sélection avec le XV de France, "profitant" si on peut parler ainsi, du forfait de Matthieu Jalibert, blessé au dernier moment avant ce troisième match du 6 Nations face à l'Italie.

Le jeune ailier n'est pas non plus un inconnu et fait les beaux jours de Toulon depuis quelques années maintenant. Nommé "révélation de la saison" dernière en Top 14, il possède des stats hallucinantes avec 13 réalisations en 19 matchs l'an passé (deuxième meilleur marqueur derrière Louis Bielle-Biarrey) et déjà 12 essais en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison... Une machine ! S'il marque de nombreux essais, c'est aussi et surtout grâce à sa vitesse phénoménale. Anthony Couderc, préparateur physique du RCT, expliquait à L'Équipe ses stats hallucinantes : "Il possède aussi la plus grosse accélération avec 5,40 m/s². Ces performances sont cohérentes avec sa force : il est premier sur l'exercice du squat."

Gaël Dréan, c'est aussi une histoire. Le jeune international était en Fédérale 1 il y a seulement quatre ans du côté de Rennes... Un parcours incroyable.