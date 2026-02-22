Thibaud Flament : son combat avec sa femme pour avoir un enfant

Le joueur du XV de France fait son retour dans l'équipe après avoir été présent aux côtés de sa femme pour des raisons médicales...

Thibaud Flament, deuxième ligne international du XV de France et du Stade Toulousain, a récemment pris une décision personnelle en renonçant au match d'ouverture du Tournoi des Six Nations 2026 face à l'Irlande pour soutenir sa femme dans un combat essentiel...

Dans une interview accordée à L'Équipe, le joueur a expliqué que son épouse, atteinte d'endométriose, allait entrer dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA). "Nous avons appris début janvier que la PMA tombe la même semaine que l'Irlande… Même si je voyais venir cette éventualité, ce n'est pas possible de faire les deux", avait-il déclaré.

L'endométriose est une maladie gynécologique fréquente chez les femmes, pouvant entraîner des douleurs importantes et des difficultés à concevoir un enfant. Face à cette triste réalité médicale, Thibaud Flament a choisi sa vie familiale à un grand rendez-vous sportif, malgré l'importance de la compétition.

Ce geste, salué par de nombreux observateurs et coéquipiers, illustre le poids des choix de vie en dehors du sport de haut niveau. Le joueur est désormais de retour avec le XV de France face à l'Italie ce dimanche et on souhaite que tout ce soit bien passé pour notre 2e ligne international !