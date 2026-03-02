Maillot du XV de France : où trouver l'édition collector que porteront les joueurs lors du Crunch ?

L'équipe de France de rugby a sorti une édition limitée d'un maillot pour célébrer l'anniversaire du Crunch.

Le XV de France, engagé dans le Tournoi des 6 Nations 2026, a pour le moment les cartes en main pour signer un Grand Chelem cette année. Il ne reste plus que deux rencontres, mais peut être les deux matchs les plus difficiles face à l'Ecosse et l'Angleterre. Les fans rêvent d'ailleurs tous d'un final en apothéose au Stade de France à l'occasion du France Angleterre le 14 mars prochain...

Pour l'occasion, l'équipementier Adidas a décidé de mettre les petits plats dans les grands en sortant un maillot collector célébrant les 120 ans du Crunch, inspirée de la tunique portée en 1906 par les premiers internationaux français. Et une chose est sure, la tunique bleu pâle a très rapidement séduit les supporters tricolores avec une rupture de stock seulement quelques heures après la mise en ligne de la FFR. "Victime de son succès, nous sommes actuellement en rupture de stock, mais vous pouvez retrouver tous les maillots de la FFR en cliquant ici" lance le site.

Pour le moment, on ignore si un stock supplémentaire sera produit et mis en ligne sur le site de la FFR ou directement sur le site Adidas... Le "pour le moment" laisse planer le doute. Mais sachez que pour le moment, le maillot est introuvable sur les sites officiels. Si vous allez sur le site de l'équipementier Adidas, vous trouverez les maillots pour les enfants ou encore des t-shirts, vestes et gilets en laine de la même collection qui sont toujours disponibles au matin du 2 mars.