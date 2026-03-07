DIRECT. Ecosse - France : la bande à Dupont est bousculée... suivez le match

C'est parti à Murrayfield ! Le XV de France est mené en Écosse, dans cette 4e journée du Tournoi des 6 Nations, à la suite d'une essai de Graham (7-0).

En direct

15:21 - L'Écosse est en feu (12e) Tuipulotu trouve un espace dans la défense française. Il est repris dans les 22 mètres. Les Bleus sont en difficulté.

15:20 - Aldegheri est fautif (10e) Le pilier droit n'a pas supporté la pression lors de cette mêlée. Russell éloigne le danger à l'aide du pied.

15:19 - La France n'a pas concrétisé (9e) Le ballon porté s'est avéré improductif. L'Écosse glane une mêlée, mais reste sous pression.

15:18 - La belle réaction française ! (8e) Décalé sur son aile gauche, Bielle-Biarrey a joué un coup de pied par-dessus Russell. L'arbitre siffle une pénalité. Ramos sort le ballon à cinq mètres de l'en-but.

15:15 - ESSAI DE L'ÉCOSSE ! (5e) Dans l'avancée à la suite d'une percée de Jones, l'Écosse a trouvé la solution autour de Russell. Graham a résisté au plaquage de Ramos. Face aux perches, Russell ajoute la transformation.

15:15 - La France souffre (5e) Lors d'une combinaison au centre du terrain, Jones a gagné son duel. Il a été repris dans les 22 mètres français.

15:13 - Ramos réalise une erreur technique (4e) L'arrière du XV de France a commis un en-avant à la retombée d'une chandelle. Les Bleus jouent avec le soleil dans les yeux. Le XV du Chardon glane une mêlée dans les 40 mètres français.

15:11 - Les équipes s'observent (2e) La France et l'Écosse veulent gagner la bataille du territoire. Pour l'instant, il n'y a aucune erreur.

15:10 - C'est parti ! (1er) Matthieu Jalibert donne le coup d'envoi de ce choc entre l'Ecosse et la France. L'ambiance est incandescente à Murrayfield ! Pour rappel, les Bleus peuvent remporter le Tournoi des 6 Nations en cas de succès bonifié !

15:05 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! Les hymnes vont retentir dans quelques instants ! On commencera par La Marseillaise en l'honneur du XV de France !

15:00 - Les conditions de jeu à Murrayfield ! Une fois n'est pas coutume, le soleil brille à Édimbourg et au-dessus de Murrayfield pour Écosse - France ! Un temps idéal pour voir du spectacle !

14:55 - Quel est le favori dans cette affiche entre l'Écosse et la France ? Les Bleus restent sur trois victoires de rang face à l'Écosse. Le XV de France est, logiquement, donné favori pour ce match du Tournoi des 6 Nations. Winamax : Écosse (4.40) - Nul (25.00) - France (1.22).

Betclic : Écosse (4.60) - Nul (28.00) - France (1.20).

Unibet : Écosse (4.60) - Nul (27.50) - France (1.23).

14:50 - De retour, Jalibert va livrer un terrible duel face à Russell ! Sur le terrain, les Bleus retrouvent l'une de leur arme en la personne de Matthieu Jalibert. Le demi d'ouverture est remis d'un souci à mollet, et livrera un duel cinq étoiles face à Finn Russell, l'un des meilleurs ouvreurs du monde : "Ils ont tous les deux ce côté magicien, a avoué le demi de mêlée français Baptiste Serin. Matthieu a un peu plus de vitesse que Finn, mais ils aiment tous les deux créer l'espace, mettre les autres dans les intervalles. C'est Finn Russell qui a d'ailleurs remis les Écossais dans le match, au pays de Galles il y a dix jours. Le jeu se fait beaucoup après Russell, dans cette équipe écossaise."

14:45 - Fabien Galthié a mis un tacle à l'Écosse à l'aube du choc du Tournoi des 6 Nations "Pour moi, c'est le plus petit vestiaire du monde. On se change dans les couloirs. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils (les Écossais) nous obligent à nous changer dans les couloirs. On a beau demander régulièrement s'ils peuvent nous donner la pièce d'à côté, qui est disponible et qui est normalement l'autre partie du vestiaire. On ne l'a pas. Donc on continue à se changer dans le couloir pour un match international. Le vestiaire des arbitres, qui est juste à côté du nôtre, est plus grand. Dès l'arrivée au stade, on sait où on met les pieds."