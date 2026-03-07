Ecosse - France : Galthié fait une sortie fracassante... chaîne, compos

Pour la 5e journée du Tournoi des 6 Nations, la France se déplace, ce samedi 7 mars, à Murrayfield pour défier l'Écosse. La bande à Dupont peut déjà remporter la compétition.

Après avoir fait relâche une semaine, le Tournoi des 6 Nations est de retour. En course pour un Grand Chelem, le XV de France a encore deux montagnes à gravir : l'Écosse, à Murrayfield, et l'Angleterre, au stade de France. La bande à Antoine Dupont, qui a pris 15 points sur 15 possibles, peut déjà remporter la compétition ce week-end. Pour cela, les calculs ne sont pas compliqués : le XV de France sera titré, dès samedi, s'il s'impose avec le bonus offensif. S'il gagne sans bonus offensif, il devra espérer une défaite de l'Irlande face au pays de Galles, un match nul, ou une victoire non bonifiée du XV du Trèfle.

Favorite, l'équipe de France va affronter son dauphin. Quatre points séparent les deux nations. Ce choc fait office d'une véritable finale avant l'heure. Face à la presse, le sélectionneur Fabien Galthié est revenu sur le contexte hostile qui attend les siens : "Pour moi, c'est le plus petit vestiaire du monde. On se change dans les couloirs. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils (les Écossais) nous obligent à nous changer dans les couloirs. On a beau demander régulièrement s'ils peuvent nous donner la pièce d'à côté, qui est disponible et qui est normalement l'autre partie du vestiaire. On ne l'a pas. Donc on continue à se changer dans le couloir pour un match international. Le vestiaire des arbitres, qui est juste à côté du nôtre, est plus grand. Dès l'arrivée au stade, on sait où on met les pieds."

Sur le terrain, les Bleus retrouvent l'une de leur arme en la personne de Matthieu Jalibert. Le demi d'ouverture est remis d'un souci à mollet, et livrera un duel cinq étoiles face à Finn Russell, l'un des meilleurs ouvreurs du monde : "lls ont tous les deux ce côté magicien, a avoué le demi de mêlée français Baptiste Serin. Matthieu a un peu plus de vitesse que Finn, mais ils aiment tous les deux créer l'espace, mettre les autres dans les intervalles. C'est Finn Russell qui a d'ailleurs remis les Écossais dans le match, au pays de Galles il y a dix jours. Le jeu se fait beaucoup après Russell, dans cette équipe écossaise."

Dans le cadre de cette 5e journée, le Tournoi des 6 Nations offre un choc Écosse - France. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 15h10.

Comme c’est le cas pour certains affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Écosse - France. Cette rencontre sera diffusée par TF1. Vous devrez donc vous brancher sur TF1.

Pour suivre Écosse - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Il faudra vous inscrire à TF1 +.

La composition du XV du Chardon pour Écosse - France : 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. H. Jones, 12. Tuipulotu (cap.), 11. Steyn, 10. Russell, 9. White, 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Fagerson M., 5. Cummings, 4. Brown, 3. Rae, 2. Turner, 1. Schoeman.

La composition des Bleus pour Écosse - France : 15. Ramos ; 14. Attissogbe, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jegou, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Guillard, 4. Ollivon ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros.