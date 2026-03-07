Romain Ntamack : le Français est absent du Tournoi des 6 Nations, pourquoi ?

Depuis le début du Tournoi, le demi d'ouverture du XV de France est l'un des grands absents.

Mais ou est donc passé Romain Ntamack ? Depuis le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations entre la France et l'Irlande le 4 février dernier, le XV de France évolue sans son demi d'ouverture Romain Ntamack. Très critiqué il y a quelques mois à cause de ses prestations plutôt moyennes, le Français n'a pas participé à un seul match cette année avec le XV de France...

Des blessures qui s'enchaînent

Il ne s'agit pas d'un choix délibéré de Fabien Galthié et de son staff, mais Romain Ntamack a d'abord été absent suite à une blessure à un rein (fissure de la capsule fibreuse) contractée en fin d'année sur un plaquage contre La Rochelle. Les spécialistes, dont un urologue consulté sur demande de son club, avaient en effet conseillé au joueur de respecter une période de quarante jours avant de reprendre les contacts. Malgré cette période de 40 jours dépassée, Romain Ntamack n'a toujours pas été réintégré dans ce XV de France même avec le forfait de Matthieu Jaliber il y a quinze jours face à l'Italie... La raison est simple, l'international tricolore a été victime d'une nouvelle blessure aux ischio-jambiers qui a retardé son retour de plusieurs semaines. On ignore pour le moment la date de retour précise du Français.