DIRECT. Irlande - Pays de Galles : une fin de match tendue, suivez le match
Bien que devant au score, l'Irlande peine face au Pays de Galles à Dublin lors de la première période de cette rencontre d'ouverture de la 4ème journée de Tournoi de Six Nations. Deux points seulement séparent les deux équipes (12-10).
22:51 - 72' - Les Gallois à quatorze
Williams est sorti pour avertissement du côté Gallois qui joueront presque toute la fin de match à quatorze
22:46 - 68' - ESSAI D'OSBOURNE (24-17)
L'Irlande fait basculer le jeu rapidement du gauche à droite. Crowley sert Stockdale qui décale à Osbourne. Ce dernier va tranquillement aplatir le quatrième essai irlandais. Crowley manque la transformation facile
22:45 - 67' - Grand effort de Edwards
Magnifique effort de Dan Edwards, le demi d'ouverture gallois pour couvrir les derniers mètres et empêcher l'essai irlandais
22:41 - 64' - Bothan relance le suspense (19-17)
James Bothan parvient à conclure la bonne séquence de domination Galloise avec un essai marqué en force (19-17). Enorme match du troisième ligne gallois
22:39 - 61' - Temps fort des Gallois
Ca fait une dizaine d eminutes que les Gallois campent dans la partie de terrain adverse avec cette succession de pick and go, il reste plus que 3 mètres avant la ligne d'en but
22:33 - 57' - Changements côté Gallois
Du sang neuf pour le XV du Poireau. Entrées d'Elias et Griffin à la place de Lake et Francis.
22:26 - 51' - les Gallois repartent à l'avant
Nullement découragés, les hommes de Steve Tandy se montrent ambitieux et tentent de repartir de l'avant face aux Irlandais laissant beaucoup d'espaces derrière
22:21 - 47' - Le magnifique essai de Rhys Carre (vidéo)
Revivez le superbe essai de Rhys Carre, qui vient de sortir laissant sa place à Smith
OH QUEL ESSAI DU PILIER GALLOIS !
Rhys Carré s'offre une incroyable percée dans la défense irlandaise pour inscrire le premier essai du Pays de Galles dans ce match !
???? En direct sur la chaîne sport : https://t.co/EfVjAHRFHG pic.twitter.com/Vidq13Iw2I
22:18 - 45' - ESSAI DE CONAN (20-10)
Après une longue séquence de vérification de vidéo, Jack Conan voit son essai aplati en force bien validé. Jack Crowley transforme l'essai (19-10). L'Irlande reprend des couleurs
22:15 - 43' - Bon plaquage d'Eddy James
Très bon plaquage d'Eddy James sur Baloucoune qui filait vers l'en but sur le côté droit
22:12 - Début de seconde période !
C'est reparti à Dublin pour la seconde période entre l'Irlande et les Pays de Galles (12-10)
22:05 - L'hymne irlandais (vidéo)
Revivez le superbe hymne irlandais chanté avec le public de l'Aviva Stadium
LES FRISSONS À L'AVIVA STADIUM !
L'Ireland's Call résonne et c'est tout un peuple qui donne de la voix !
???? Irlande-Pays de Galles en direct sur la chaîne sport : https://t.co/EfVjAHRFHG pic.twitter.com/Ba0Toy85kI
21:58 - Mi-temps à Dublin (12-10)
Deux petits points séparent les Irlandais des valeureux Gallois (12-10). Alors qu'on pensait que le XV du Trèfle allait dérouler, l'équipe visiteuse joue admirablement en défense et profite de chaque opportunité en contre. Le match reste ouvert pour la seconde période
21:55 - 40+1' - ESSAI PHENOMENAL DE RHYS CARRE (12-10)
Quel superbe essai pour les Gallois juste avant la pause, Rhys Carre parvient à mettre dans le vent Baloucoune et accélérer sur une vingtaine de mètres avant d'aplatir. Edwards transforme l'essai. Les Gallois reviennent à deux points
21:50 - 38' - ESSAI DE CROWLEY (12-3)
Après une belle offrande de Gibson-Park en sortie de ruck, Crowley marque le second essai irlandais et valide la grosse domination des Irlandais. Crowley manque la transformation
21:47 - 34' - Bonne interception de Manne
Alors que les Irlandais rôdait autour de l'en-but gallois, Alex Mann parvient à intercepter proprement le cuir. Les Gallois peuvent souffler
21:45 - 33' - Retour de Gibson Park
Le demi de mêlée Irlandais qui fête sa cinquantième sélection fait son retour sur la pelouse, Doak laisse sa place
21:41 - 29' - Superbe contest de Stockdale
Le seul marqueur de la rencontre, Stockdale parvient à gagner un bon ballon dans les airs ce qui permet à ses partenaires de reprendre la possession dans le camp gallois
21:37 - 25' - Coup dur pour les Irlandais
Jamison Gibson-Park le demi de mêlée Irlandais est obligé de sortir pour saignement, c'est le Nord-Irlandais Doak qui prend sa place
21:35 - 24- Carre manque l'essai
Alors qu'il parvient à s'immiscer dans l'en-but irlandais, le première ligne Carre voit deux Irlandais devant lui qui l'empêchent de l'aplatir. Pas d'essai mais ça va beaucoup mieux du côté des Gallois