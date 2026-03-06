DIRECT. Irlande - Pays de Galles : une fin de match tendue, suivez le match

Bien que devant au score, l'Irlande peine face au Pays de Galles à Dublin lors de la première période de cette rencontre d'ouverture de la 4ème journée de Tournoi de Six Nations. Deux points seulement séparent les deux équipes (12-10).

En direct

22:51 - 72' - Les Gallois à quatorze Williams est sorti pour avertissement du côté Gallois qui joueront presque toute la fin de match à quatorze

22:46 - 68' - ESSAI D'OSBOURNE (24-17) L'Irlande fait basculer le jeu rapidement du gauche à droite. Crowley sert Stockdale qui décale à Osbourne. Ce dernier va tranquillement aplatir le quatrième essai irlandais. Crowley manque la transformation facile

22:45 - 67' - Grand effort de Edwards Magnifique effort de Dan Edwards, le demi d'ouverture gallois pour couvrir les derniers mètres et empêcher l'essai irlandais

22:41 - 64' - Bothan relance le suspense (19-17) James Bothan parvient à conclure la bonne séquence de domination Galloise avec un essai marqué en force (19-17). Enorme match du troisième ligne gallois

22:39 - 61' - Temps fort des Gallois Ca fait une dizaine d eminutes que les Gallois campent dans la partie de terrain adverse avec cette succession de pick and go, il reste plus que 3 mètres avant la ligne d'en but

22:33 - 57' - Changements côté Gallois Du sang neuf pour le XV du Poireau. Entrées d'Elias et Griffin à la place de Lake et Francis.

22:26 - 51' - les Gallois repartent à l'avant Nullement découragés, les hommes de Steve Tandy se montrent ambitieux et tentent de repartir de l'avant face aux Irlandais laissant beaucoup d'espaces derrière

22:21 - 47' - Le magnifique essai de Rhys Carre (vidéo) Revivez le superbe essai de Rhys Carre, qui vient de sortir laissant sa place à Smith

22:18 - 45' - ESSAI DE CONAN (20-10) Après une longue séquence de vérification de vidéo, Jack Conan voit son essai aplati en force bien validé. Jack Crowley transforme l'essai (19-10). L'Irlande reprend des couleurs

22:15 - 43' - Bon plaquage d'Eddy James Très bon plaquage d'Eddy James sur Baloucoune qui filait vers l'en but sur le côté droit

22:12 - Début de seconde période ! C'est reparti à Dublin pour la seconde période entre l'Irlande et les Pays de Galles (12-10)

22:05 - L'hymne irlandais (vidéo) Revivez le superbe hymne irlandais chanté avec le public de l'Aviva Stadium

21:58 - Mi-temps à Dublin (12-10) Deux petits points séparent les Irlandais des valeureux Gallois (12-10). Alors qu'on pensait que le XV du Trèfle allait dérouler, l'équipe visiteuse joue admirablement en défense et profite de chaque opportunité en contre. Le match reste ouvert pour la seconde période

21:55 - 40+1' - ESSAI PHENOMENAL DE RHYS CARRE (12-10) Quel superbe essai pour les Gallois juste avant la pause, Rhys Carre parvient à mettre dans le vent Baloucoune et accélérer sur une vingtaine de mètres avant d'aplatir. Edwards transforme l'essai. Les Gallois reviennent à deux points

21:50 - 38' - ESSAI DE CROWLEY (12-3) Après une belle offrande de Gibson-Park en sortie de ruck, Crowley marque le second essai irlandais et valide la grosse domination des Irlandais. Crowley manque la transformation

21:47 - 34' - Bonne interception de Manne Alors que les Irlandais rôdait autour de l'en-but gallois, Alex Mann parvient à intercepter proprement le cuir. Les Gallois peuvent souffler

21:45 - 33' - Retour de Gibson Park Le demi de mêlée Irlandais qui fête sa cinquantième sélection fait son retour sur la pelouse, Doak laisse sa place

21:41 - 29' - Superbe contest de Stockdale Le seul marqueur de la rencontre, Stockdale parvient à gagner un bon ballon dans les airs ce qui permet à ses partenaires de reprendre la possession dans le camp gallois

21:37 - 25' - Coup dur pour les Irlandais Jamison Gibson-Park le demi de mêlée Irlandais est obligé de sortir pour saignement, c'est le Nord-Irlandais Doak qui prend sa place