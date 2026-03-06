Irlande - Pays de Galles : le XV du Trèfle y croit encore

L'Irlande défie le Pays de Galles ce vendredi à Dublin en ouverture de la 4ème journée du tournoi de six Nations. La victoire est obligatoire pour le XV du trèfle s'il veut conserver encore une chance de remporter le trophée.

Le trophée de la " Triple Crown ", que l'Irlande peut décrocher vendredi face aux Gallois, possède une valeur symbolique puisqu'il récompense la nation britannique ou irlandaise capable de battre ses trois homologues dans le cadre du Six Nations Championship. Mais ce n'est pas cet objectif intermédiaire qui anime prioritairement les hommes d'Andy Farrell. Malgré leur revers initial contre le France, les Irlandais conservent une chance mathématique de soulever le trophée suprême du Tournoi, à condition de s'imposer ce vendredi face au pays de Galles et d'espérer un scénario favorable lors de la dernière journée, notamment contre l'Ecosse, pendant que les Bleus défieront l'Angleterre. La première étape, ce soir face aux Gallois, peut sembler abordable sur le papier, mais les Irlandais auraient tort de sous-estimer le XV du Poireau.

Un adversaire à ne pas sous-estimer

Si la prudence reste de mise face à un XV du Poireau en reconstruction, la dynamique récente joue clairement en faveur du Trèfle. L'Irlande débarque en effet avec un capital confiance renforcé par une démonstration retentissante en Angleterre. Après un entame de tournoi donc contrastée face aux Bleus mais aussi un succès laborieux face à l'Italie, la réaction a été spectaculaire face au XV de la Rose. Organisation fluide, domination dans les collisions, intensité défensive étouffante et surtout une efficacité offensive maximale . Les hommes d'Andy Farrell ont rappelé pourquoi ils figurent parmi les références européennes. Le choix de Jack Crowley à l'ouverture a apporté davantage de maîtrise et de lisibilité dans l'animation des lignes arrière, permettant d'accélérer au bon moment et de contrôler le tempo. L'Irlande sait qu'une prestation similaire face aux Gallois et un succès bonifié à domicile est indispensable pour entretenir la pression avant le dénouement final.



Pour cette rencontre, Farrell a procédé à cinq changements. Derrière, Jacob Stockdale remplace James Lowe, blessé, sur l'aile gauche, tandis que la charnière Crowley – Jamison Gibson-Park est reconduite. Au centre, Garry Ringrose et Stuart McCloskey auront la mission de fixer et de distribuer dans le bon tempo. Devant, Tom O'Toole et Ronan Kelleher intègrent la première ligne aux côtés de Tadhg Furlong. En deuxième ligne, Tadhg Beirne glisse pour épauler James Ryan, Joe McCarthy prenant place sur le banc. La troisième ligne, dense et mobile, sera composée de Jack Conan, Nick Timoney et du capitaine Caelan Doris. À noter la possible première cape de Nathan Doak, remplaçant au poste de demi de mêlée.

Une spirale noire incroyable

En face, le pays de Galles poursuit sa reconstruction sous la houlette de Steve Tandy. Malgré une série noire de 14 défaites dans le Tournoi, les progrès sont visibles. Les Gallois ont retrouvé de la solidité en touche et en mêlée, ainsi qu'une discipline tactique plus cohérente. Leur prestation contre l'Écosse, bien que soldée par une défaite cruelle, a révélé une équipe plus compacte et combative. Le jeu au pied de Tomos Williams a apporté du contrôle territorial, tandis que la défense en première période a longtemps contenu les assauts adverses. Les fondamentaux sont de retour, et l'objectif est désormais simple : transformer cette progression en victoire de prestige.

La composition galloise illustre ce mélange d'expérience et de jeunesse. Louis Rees-Zammit tiendra l'arrière, avec Ellis Mee et Josh Adams aux ailes. Au centre, Eddie James et Joe Hawkins devront contenir la puissance irlandaise. La charnière sera composée de Dan Edwards – Tomos Williams alors que le capitaine Dewi Lake mènera la première ligne avec Rhys Carre et Tomas Francis. La deuxième ligne Jenkins – Carter apportera du volume devant une troisième ligne composée de Mann, Botham et Wainwright. Outsiders assumés, les Gallois savent qu'un exploit à Dublin relancerait totalement leur dynamique, mais il faudra une performance quasi parfaite pour faire tomber une Irlande sûre de sa force.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de la 4ème journée de Tournoi de Six Nations se jouera ce vendredi à 21h00 au Stade Aviva à Dublin. Elle sera arbitrée par l'Anglais Karl Dickson

Sur quelle chaîne TV est diffusé Irlande - Pays de Galles ?

La rencontre sera diffusée exclusivement sur France 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme France TV.

Les compositions de départ:

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Osborne ; 14. Baloucoune, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Stockdale ; 10. Crowley, 9. Gibson-Park ; 7. Timoney, 8. Doris (cap.), 6. Conan ; 5. Beirne, 4. Ryan ; 3. Furlong, 2. Kelleher, 1. O'Toole.

Le XV de départ de Pays de Galles : 15. Rees-Zammit ; 14. Mee, 13.James, 12. Hawkins, 11. Adams ; 10. Edwards, 9. Williams ; 7. Botham, 8. Wainwright, 6. Mann ; 5. Carter, 4. Jenkins ; 3. Francis, 2. Lake (cap.), 1. Carré

Les différentes côtes

Le XV du Trèfle est le favori incontesté de ce duel, une victoire des Gallois est cotée entre 11,75 et 15,50 chez les bookmakers.

Betclic : Irlande 1,01 / Nul 55,00 / Pays de Galles 11,75.

Winamax : Irlande 1,01 / Nul 50,00 / Pays de Galles 12,00.

Unibet : Irlande 1,01 / Nul 60,00 / Pays de Galles 15,50.

Parions Sports : Irlande 1,01 / Nul 50,00 / Pays de Galles 15,00.