Corentin Moutet avec Danielle Collins : le Français recadre sèchement l'Américaine, "tu es prête à dire n'importe quoi"

L'Américaine a évoqué en direct à la télévision une tentative d'approche de Corentin Moutet qui lui a répondu sèchement.

De l'eau dans le gaz entre Danielle Collins et le Français Corentin Moutet. Sur les antennes de Tennis Channel ou l'Américaine exerce un rôle de consultante sur la semaine américaine à Miami pour la WTA, Danielle Collins a évoqué une tentative d'approche du Français sur les réseaux sociaux.

Corentin Moutet m'a envoyé un message privé mais s'est désabonné quand j'ai dit que je n'étais pas intéressée par les 'petits'. Ça l'a vexé ", a lâché la joueuse américaine Danielle Collins en direct.

Un aveu pas vraiment au gout du showman français qui l'a recadré sèchement sur les réseaux sociaux, réfutant totalement les propos. "Comment pourrais‐je te désabonner alors que je ne t'ai jamais suivi ? Tennis Channel, comment pouvez‐vous laisser quelqu'un raconter de telles bêtises à la télé ? C'est toi qui m'as suivi. C'est toi qui m'as demandé de jouer en double mixte. Et moi je ne t'ai même jamais suivi. Tu es prête à dire n'importe quoi pour que les gens parlent de toi. Tu devrais apprendre à t'aimer toi‐même pour ne pas avoir à faire des choses stupides juste pour que les gens t'aiment. Tennis Channel, bonne journaliste sportif."

Pas la première fois que les joueuses de tennis évoquent des tentatives d'autres joueurs. Lors d'une interview, Anna Kalinskaya, 32e joueuse mondiale, a été interrogée sur le fait que certains joueurs puissent lui envoyer des messages privés pour tenter de la séduire. La Russe a révélé qu'Holger Rune lui avait écrit environ dix fois avant d'abandonner.