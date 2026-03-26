Masters 1000 de Miami : Fils en demi-finale et héroïque, les résultats
Découvrez les résultats et le tableau des demi-finales du Masters 1000 de Miami.
Incroyable Arthur Fils ! Le Français est bien de retour au plus haut niveau et il le le confirme dans ce Masters 1000 de Miami. En battant l'Américain Paul en quart de finale en sauvant plusieurs balles de match, le Français s'offre une demi-finale aux Etats-Unis. Mené 6-2 dans l'ultime tie-break, Arthur Fils a réussi l'exploit de sauver quatre balles de match, dont deux sur le service adverse, avant de remporter les deux points suivants dans un match marathon de 2h49, arraché 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-6 (8/6). Il défiera ce vendredi le Tchèque Jiri Lehecka (24 ans, 22e) pour une place en finale. "Ça fait du bien. Ça fait vraiment plaisir d'être en demi-finales pour la première fois. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aller en finale maintenant. J'ai un match difficile contre Jiri Lehecka, on verra comment ça se passe, mais ça fait du bien. C'était dur physiquement, je dois récupérer maintenant. Les jambes font un peu mal, elles sont un peu raides, mais vous savez, quand on gagne, on le ressent moins. Si j'avais perdu, je n'aurais même pas pu marcher demain, ça c'est sûr !" a expliqué le Français après le match.
Les résultats du Masters 1000 de Miami
Fils bat Paul : 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-6 (8/6)
Lehečka bat Landaluce 7-6, 7-5
Tiafoe vs Sinner
Cerundolo vs Zverev