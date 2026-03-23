Masters 1000 de Miami : Fils impressionnant, Alcaraz dehors, résultats et tableau des 8es

Découvrez les résultats et le tableau des 8es de finale du Masters 1000 de Miami.

Le Masters 1000 de Miami anime toute la semaine de tennis et dans la nuit de dimanche à lundi, Arthur Fils a été impressionnant en écrasant Stefanos Tsitsipas au troisième tour du Masters 1000 de Miami (6-0, 6-1). Une démonstration signée en seulement 55 minutes qui permet au Français de rejoindre les huitièmes de finale. Il affrontera Valentin Vacherot, tombeur lui de l'Italien Matteo Berrettini (7-6 [5], 6-4). "J'étais très concentré, avec mon plan de jeu qui était très, très clair. Après, ça s'est très bien déroulé pour moi, un peu moins bien pour lui, c'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est l'un de mes matches les plus rapides que j'ai joués. Il y a quelques aspects du jeu sur lesquels j'aurais pu être encore meilleur mais je suis très content. Pour le prochain match contre Valentin, je n'aurai pas de pression, on ne s'est jamais affronté. Depuis Shanghai, il joue très, très bien. Il a un très, très bon niveau. Ça va être un bon match à jouer, c'est certain" a expliqué le Français.

Ce troisième tour a également été marqué par la défaite de Carlos Alcaraz, battu par Sebastian Korda. Un besoin de changer d'air pour l'Espagnol. "Je vais rentrer chez moi, c'est ce dont j'ai vraiment envie. Je ne sais pas combien de repos mon équipe va m'accorder mais j'ai besoin de me détendre avec ma famille et mes amis pendant quelques jours. La saison sur terre battue arrive, avec de très beaux tournois que j'ai vraiment hâte de jouer. Je vais me vider la tête, recharger les batteries et repartir en bonne forme."

Tableau et résultats du Masters 1000 de Miami

Sebastian Korda (USA) bat Carlos Alcaraz (ESP, n°1) : 6‑3, 5‑7, 6‑4 (grosse surprise)

bat : 6‑3, 5‑7, 6‑4 (grosse surprise) Taylor Fritz (USA, n°6) bat Reilly Opelka : 6‑3, 6‑4

bat Reilly Opelka : 6‑3, 6‑4 Arthur Fils (FRA) bat Stefanos Tsitsipas (GRE) : 6‑0, 6‑1

bat : 6‑0, 6‑1 Jiri Lehecka (CZE, n°21) bat Ethan Quinn (USA) : 6‑3, 7‑6(6)

bat : 6‑3, 7‑6(6) Valentin Vacherot (MON, n°24) bat Matteo Berrettini (ITA) : 7‑6(5), 6‑4

Les 8es de finale