Loïs Boisson est en pleine forme, mais forfait sur tous les tournois, la raison va vous surprendre

Loïs Boisson va tenter de réaliser le même exploit du côté de Roland-Garros.

Mais ou est la Française Loïs Boisson ? Sensation de Roland-Garros en 2025 avec une demi-finale historique, Loïs Boisson a totalement disparu des radars depuis plusieurs mois, malgré un premier retour fracassant et un premier titre WTA du côté de Hambourg.

Son dernier match remonter à septembre 2025, le 29 septembre, au WTA de Pékin avec un abandon suite à une blessure au quadriceps puis une autre à l'avant-bras. Six mois d'absence, une éternité pour celle qui était considérée comme la nouvelle star du tennis français.

Loïs Boisson est attendue au WTA 250 de Rouen (13-19 avril) pour son retour à la compétition. Puis, dans quelques semaines, elle devra défendre une majorité de ses points à Roland-Garros... Mais son absence répété depuis plusieurs semaines, n'est pas seulement due à des blessures, on peut parler de forfait "diplomatique".

Attendue en Floride du côté de Miami, Loïs Boisson a finalement pris la décision de déclarer forfait, un choix qui lui donne un vrai avantage. En effet, lorsqu'une joueuse est privée d'activité pendant six mois, elle peut prétendre à un classement protégé au moment de sa reprise.

Plusieurs joueurs ont déjà utilisé des systèmes semblables et notamment un certain Rafael Nadal il y quelques années ou encore Novak Djokovic. Fin février, malgré l'absence de blessure, le point de règlement n'a pas échappé au clan de la Française. Celle qui était encore 37e mondiale aurait perdu de gros points en reprenant avant début avril.

Ce classement protégé, calculé sur son ranking des six derniers mois, lui offre une 35e place mondiale. Elle pourra l'utiliser pour huit tournois, et ce pendant un an. Un "confort" indéniable alors qu'elle va devoir défendre 1347 points entre mars et octobre. Elle pourra donc esquiver les qualifications et invitations des gros tournois ces prochains mois...