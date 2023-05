Que sont devenus ces ex-vainqueurs de Roland Garros ?

Andre Agassi a marqué le tennis des années 1990 et 2000. Vainqueur durant sa carrière des quatre tournois du Grand Chelem, des Masters mais aussi des Jeux olympiques et de la Coupe Davis, il dispose d'un palmarès presque parfait. C'est en 1999 qu'il s'est imposé sur la terre battue de Roland-Garros en battant en finale Andreï Medvedev. Le "Kid de Las Vegas" a mis un terme à sa carrière en 2005 après le tournoi de l'US Open et profite aujourd'hui de sa famille aux Etats-Unis. Il est marié avec l'ancienne joueuse Steffi Graf avec qui il a eu deux enfants, Jaden Gil et Jaz Elle. Il a également fondé la Andre Agassi College Prepatory Academy, venant en aide aux enfants des quartiers défavorisés de Las Vegas. En mai 2017, il est devenu le nouveau coach et conseiller de Novak Djokovic. Un épisode éphémère.