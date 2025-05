Gains à Roland Garros en 2025 : le prize money augmente encore, toutes les primes

L'organisation du tournoi a révélé le nouveau prize money. En 2025, il y a une augmentation de 5,2 % sur l'ensemble des tableaux.

L'organisation du tournoi a dévoilé le prize money pour cette édition 2025 du tournoi de Roland-Garros. Une nouvelle fois, ce dernier a globalement augmenté. Avec une dotation de 56,352 millions d'euros, le prize money augmente de 5,2 % par rapport à l'an dernier. Ainsi, le lauréat de cette édition touchera pour sa victoire 2,5 millions d'euros, soit 100 000 de plus que l'an passé. La prime pour une défaite dès le premier tour passe également de 73 à 78 000 euros. Globalement, la dotation augmente à tous les échelons, plus 13 000 € pour une défaite au second tour, seize mille euros de plus au troisième tour, etc.

Mais c'est au niveau des qualifications que l'organisation du tournoi a voulu encore augmenter ses efforts financiers. Ainsi, l'enveloppe dédiée aux qualifs, qui se tient la semaine précédente le tournoi du grand chelem, du 19 au 25 mai, a augmenté Intégrer le tableau des qualifications de Roland Garros assure ainsi une prime de 21 000 €, en cas de défaite dès le premier tour.

Gains à Roland-Garros 2025 (dames et messieurs) Statut Gain en euros Source : Roland Garros Vainqueur 2 550 000 Défaite en finale 1 275 000 Défaite en demi-finale 690 000 Défaite en quarts de finale 444 000 Défaite en huitième de finale 265 000 Défaite au troisième tour 168 000 Défaite au second tour 117 000 Défaite au premier tour 77 000

Combien gagne un ramasseur de balles ?

Un ramasseur touche... beaucoup de balles mais pas d'indemnités. Les jeunes (ils ont tous entre 14 et 17 ans) sont récompensés en revanche par leur sponsor Adidas. Ils conservent notamment leur équipement. Et s'ils n'ont pas de places offertes dans les gradins pour les gros matchs, ils bénéficient parfois d'un accès sur le bord du court pour assister aux rencontres.

Combien gagnent les arbitres ?

Les juges de ligne sont tous bénévoles. Ils touchent une indemnité journalière d'un montant inférieur à 150 euros. La quasi-totalité des arbitres de chaise sont professionnels. Ils disposent en général d'un contrat à la semaine ou pour la totalité du tournoi. La FFT ne souhaite pas communiquer sur ces chiffres.