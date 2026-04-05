Masters 1000 de Monte-Carlo 2026 : Monfils et les Français font le show, tableau et diffusion TV
La saison de terre battue est lancée avec le Masters 1000 de Monte Carlo ce dimanche 5 avril.
C'est parti pour la saison de terre battue avec un très gros rendez-vous cette semaine avec le Masters 1000 de Monte-Carlo. Plusieurs joueurs français sont engagés. Gaël Monfils, Arthur Rinderknech, Terence Atmane, Giovanni Mpetshi Perricard, Moïse Kouamé, Ugo Humbert, Corentin Moutet et Adrian Mannarino seront engagés. On suivra bien évidemment le duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sous fond de place de numéro 1 mondial avant Roland-Garros. Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, et le triple vainqueur du tournoi, Stefanos Tsitsipas seront également engagés.
Le tableau du Masters 1000 de Monte-Carlo
Tiafoe en huitièmes, Lehecka en quarts et De Minaur ou Musetti en demie, tel est le programme de Carlos Alcaraz si tout se passe bien. Pour Sinner, ce sera plus difficile avec Cerundolo, Tsitsipas, Ruud ou encore Félix Auger-Aliassime avant un gros duel face à Medvedev ou Zverev en demie…
19:06 - Monfils fait le spectacle
Face au Néerlandais Tallon Griekspoor, l'infatigable Gaël Monfils s'est imposé en trois manches au premier tour du Masters 1000 de Monte Carlo. Victoire en trois sets, 6-7, 6-1, 6-4.
15:30 - Quatre Français engagés
La première journée de ce Masters 1000 de Monte-Carlo met à l'honneur quatre français avec Alexandre Muller qui affronte Nardi et qui lance les Français. Gaël Monfils va jouer face au difficile néerlandais Griekspoor alors qu'on suivra la sensation Moise Kouamé face à Ugo Humbert pour ses premiers pas à Monte Carlo.
Heure et chaîne TV
Le Rolex Monte-Carlo Masters débute le dimanche 5 avril 2026 et se poursuivra jusqu'au 12 avril . Premier grand tournoi sur terre battue de la saison, il sera visible sur Eurosport et HBO Max .