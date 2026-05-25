Magie, contrôle antidopage, sa femme et sa fille... Les secrets de Gaël Monfils

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Gaël Monfils et Elina Svitolina se sont séparés pour finalement se marier

En 2021, après plusieurs années de relation, Gaël Monfils et Elina Svitolina se sont séparés pour se concentrer sur eux mêmes... Mais surprise, quelques mois plus tard, en avril, ils annoncent leur mariage !
©  Larry Marano//SIPA (publiée le 08/04/2026)

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Florian Gregoire