Masters 1000 de Monte-Carlo : Sinner - Alcaraz dans une finale de rêve, score et résultat

La Rédaction

Masters 1000 de Monte-Carlo : Sinner - Alcaraz dans une finale de rêve, score et résultat Ce dimanche après-midi, le Masters 1000 de Monte-Carlo va connaître son nouveau prince. Pour la première fois de la saison 2026, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se défier dans un duel qui s'annonce explosif.

10:30 - Zverev et Vacherot sont tombés

Hier après-midi, les demi-finales n'ont pas réservé de surprises en Principauté. Si Jannik Sinner a disposé du n°3 mondial, Alexander Zverev en deux petits sets (6-1 6-4), Carlos Alcaraz l'a imité quelques minutes plus tard en venant à bout de la surprise monégasque Valentin Vacherot (6-4 6-4). 

08:30 - Jour J !

Bonjour à toutes et à tous ! C'est le grand jour à Monte-Carlo avec la finale tant attendue du Masters 1000. À partir de 15h, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s'affronter pour la première fois de la saison, dans une finale qui s'annonce déjà grandiose.

La finale du Masters 1000 de Monte-Carlo entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est prévue ce dimanche 12 avril pour 15h00 et sera diffusée sur Eurosport.