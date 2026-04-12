Masters 1000 de Monte-Carlo : Sinner - Alcaraz dans une finale de rêve, score et résultat
Ce dimanche après-midi, le Masters 1000 de Monte-Carlo va connaître son nouveau prince. Pour la première fois de la saison 2026, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se défier dans un duel qui s'annonce explosif.
10:30 - Zverev et Vacherot sont tombés
Hier après-midi, les demi-finales n'ont pas réservé de surprises en Principauté. Si Jannik Sinner a disposé du n°3 mondial, Alexander Zverev en deux petits sets (6-1 6-4), Carlos Alcaraz l'a imité quelques minutes plus tard en venant à bout de la surprise monégasque Valentin Vacherot (6-4 6-4).
La finale du Masters 1000 de Monte-Carlo entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est prévue ce dimanche 12 avril pour 15h00 et sera diffusée sur Eurosport.