Masters 1000 de Monte-Carlo : choc des titans entre Alcaraz et Sinner, la finale en direct

Ce dimanche après-midi, le Masters 1000 de Monte-Carlo va connaître son nouveau prince. Pour la première fois de la saison 2026, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se défier dans un duel qui s'annonce explosif. Suivez la finale en direct.

16:24 - Sinner bascule en tête (6-6) Au changement de côté, Jannik Sinner mène 4-2 grâce à un service extérieur gagnant. 16:23 - Alcaraz prévisible (6-6) Après un revers croisé, Carlos Alcaraz tente l'amortie mais Jannik Sinner l'avait anticipé. Mini-break pour l'Italien (3-2). 16:21 - Sinner sert le poing (6-6) Montée au filet de Carlos Alcaraz mais Jannik Sinner le pousse à effectuer une volée haute compliquée. L'Italien prend le point après un passing décroisé. 2-1. 16:19 - Jeu décisif à Monte-Carlo ! (6-6) 16 tie-break dans l'hsitoire du tennis entre les deux hommes. Alcaraz mène 9-6 pour le moment. 16:18 - Deux énormes services (6-5) À 40-40, Jannik Sinner a sorti deux services sur le T, lui permettant d'avoir une balle de jeu décisif. 16:17 - Égalité (6-5) Volée courte d'Alcaraz qui se projette vers l'avant et attire Sinner au filet. L'Italien tente le revers long de ligne mais ça touche le filet. 16:16 - "Let's go" Belle attaque croisée de Jannik Sinner qui pousse Carlos Alcaraz à la faute, alors que ce dernier avait trouvé le filet au point précédent. 40-30. 16:13 - Volée manquée (6-5) Carlos Alcaraz veut prendre le dessus dans l'échange mais sa volée revers de montée au filet termine dans le filet. 15-15. 16:12 - Sinner décroise trop (6-5) En bout de course, Jannik Sinner tente le coup droit gagnant mais ça termine dans le couloir. 16:10 - Jeu blanc (6-5) Carlos Alcaraz peut souffler. Alors qu'il avait du sauver des balles de break sur ses trois dernières mises en jeu, l'Espagnol s'assure au moins le tie-break avec un jeu blanc. 16:09 - Alcaraz pris à son propre jeu (5-5) Maître du petit jeu et des amorties, Carlos Alcaraz est pris par la contre-amortie de Jannik Sinner. 5-5. 16:03 - Cri de libération (5-4) Une nouvelle fois, Carlos Alcaraz sauve une balle de break et pousse un cri de libération pour rester en tête dans cette première manche grâce à une faute directe de Sinner. 16:02 - Sinner s'en veut (4-4) Double faute de Carlos Alcaraz qui offre une balle de 5-4 à Sinner mais l'Italien commet une grossière faute en voulant faire la différence sur son coup droit. 16:01 - Chacun son tour (4-4) À 30-30, Carlos Alcaraz prend Jannik Sinner à défaut avec son service. Au point suivant, le revers profond de l'Italien pousse l'Espagnol à la faute. 40-40. 15:57 - Sinner avait tout vu (4-4) Carlos Alcaraz tente le service-volée mais Jannik Sinner trompe l'Espagnol avec un superbe retour passing. LIRE PLUS

La finale du Masters 1000 de Monte-Carlo entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est prévue ce dimanche 12 avril pour 15h00 et sera diffusée sur Eurosport.