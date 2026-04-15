Le monde du tennis rend hommage à une star qui annonce sa retraite immédiate après 19 ans de carrière

La joueuse a décidé de prendre sa retraite au début du mois d'avril.

Plusieurs membres du circuit féminin ont rendu hommage à une joueuse de tennis qui a pris sa retraite en ce début du mois d'avril 2026. Parmi les noms qui lui rendent hommage, la légende américaine Venus Williams a notamment évoqué ce départ à la retraite. "Tu es une source d'inspiration ! Tu vas me manquer sur le court !'' La joueuse concernée est la Kazakhe de 32 ans, Zarina Diyas, qui a donc annoncé son départ avec effet immédiat dans un long message posté sur ses réseaux.

"Aujourd'hui, je tourne la page sur l'un des chapitres les plus importants de ma vie : je mets un terme à ma carrière de tennis professionnelle ", a-t-elle écrit. " Ce fut un parcours incroyable… celui d'une jeune fille d'Almaty qui, depuis son enfance, rêvait de jouer sur les plus grandes scènes internationales, de remporter des tournois et de devenir l'une des meilleures joueuses au monde. Et je n'arrive toujours pas à croire que ce rêve soit devenu réalité : gagner des tournois, figurer parmi les 30 meilleurs joueurs mondiaux et avoir l'honneur de représenter le Kazakhstan aux Jeux olympiques. Je suis fier d'avoir joué pour l'équipe nationale et d'avoir représenté le Kazakhstan sur la scène internationale.

Cela restera à jamais gravé dans mon cœur. Le tennis m'a beaucoup apporté, il m'a appris à être forte, à ne jamais abandonner, à persévérer quoi qu'il arrive. Il y a eu des périodes difficiles, mais aussi des victoires, des émotions et des moments indescriptibles… et impossibles à oublier. Merci à tous ceux qui m’ont soutenue. À mes fans, vous m’avez donné une énergie incroyable, vous avez été ma force.

À ma famille… À ma mère, pour m’avoir initiée à ce sport et pour sa foi et son amour qui m’ont toujours portée. À ma sœur Alice, pour son soutien indéfectible tout au long de ma carrière. Merci à mon équipe, mes entraîneurs, mes amis, mes sponsors et la Fédération kazakhe de tennis pour votre soutien et votre contribution à mon parcours."