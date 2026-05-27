Caroline Garcia : retraitée du tennis, elle vit le parfait amour et attend un enfant

La Française a pris sa retraite à l'occasion du Roland-Garros 2025 et vit désormais sa vie en fondant une famille.

Caroline Garcia a été l'une des meilleures joueuses de tennis du circuit féminin pendant plusieurs années. Mais depuis 2025 et après des années de galère, la Française a décidé de prendre sa retraite à la fin de Roland-Garros. Elle avait d'ailleurs expliqué qu'elle souhaitait vouloir se concentrer sur le futur et une potentielle vie de famille... "Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps - et mes aspirations personnelles - me le demandent. (...)". "Dans les prochains jours, je prendrai le temps de parler de ce qui m'attend" avait-elle expliqué à l'époque.

C'est désormais un projet parfaitement lancé pour la Française qui a annoncé à la fin du mois de mars attendre un enfant avec son mari. "La famille s'agrandit", a-t-elle écrit en légende de sa publication avec les photos de son échographie. La championne de tennis s'est mariée avec le futur papa dans les Pyrénées espagnoles, à Bolvir, une ville de La Cerdagne, le 19 juillet 2025 juste après les Internationaux de France.

Borja Duran, son mari, est dans un domaine très éloigné du sport puisqu'il est professeur à l'université de Barcelone spécialisé dans le marketing digital