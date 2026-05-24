Justine Henin : 6,5 millions... Son divorce lui a coûté très cher

L'ancienne joueuse de tennis a du dépenser une somme astronomique pour son divorce.

L'ancienne vainqueur de Roland Garros (quatre fois) et star du tennis a eu un divorce extrêmement couteux avec Pierre-Yves Hardenne en 2007. Selon la presse belge, la justice de Monaco l'aurait condamnée à verser 6,5 millions d'euros à son ex-mari et à lui laisser un avion de tourisme et leur appartement de Monaco. Pierre-Yves Hardenne avait réagi, dans la presse belge, à ces rumeurs expliquant qu'il n'avait "rien à dire". "Vous savez, les rumeurs… Je ne souhaite plus entendre parler de cette histoire, ni m'exprimer sur ce sujet. Ça me laisse complètement indifférent."

Justine Henin et Pierre-Yves Hardenne se sont rencontrés à la fin des années 1990 et se sont mariés en 2002, partageant une passion commune : le tennis. Pendant leur mariage, la joueuse a connu certains des moments les plus glorieux de sa carrière. Pierre-Yves Hardenne, entraîneur de tennis belge, a joué un rôle crucial, l'accompagnant dans ses déplacements et l'encourageant lors des tournois. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or de la carrière de l'ancienne joueuse, où elle a atteint la première place mondiale en 2003.

La Belge est désormais devenue une personne très médiatique en France puisque l'ancienne vainqueur de Roland-Garros est consultante toute l'année sur les télévisions françaises que ce soit sur Eurosport l'année et les Internationaux de France durant la quinzaine de mai.