Carlos Alcaraz forfait pour Roland-Garros : quelle blessure prive le tournoi du tenant du titre ?

Carlos Alcaraz, numéro deux mondial du tennis, a annoncé ce vendredi qu'il déclarait forfait pour l'édition Roland-Garros 2026. En cause, une blessure qu'il ne souhaite pas aggraver, a-t-il fait savoir.

Carlos Alcaraz forfait. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre ce vendredi 24 avril, un mois, jour pour jour, avant le début de Roland-Garros 2026. Sur les réseaux sociaux, le joueur espagnol, qui fêtera ses 23 ans le 5 mai prochain, a expliqué cette décision difficile qu'il a dû prendre pour des raisons de santé. Carlos Alcaraz s'était blessé au poignet droit la semaine dernière alors qu'il concourait au tournoi de Barcelone.

Carlos Alcaraz explique que les résultats des examens réalisés ce jour n'ont pas été concluants et que lui et son équipe ont préféré faire preuve de "prudence et de ne pas participer ni à Rome [Masters 1 000 de Rome, du 5 au 17 mai ndlr.] ni à Roland Garros" en attendant de voir comment sa blessure évolue et de pouvoir déterminer quand il pourra reprendre la compétition. "C'est un moment compliqué pour moi, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts", ajoute Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz déjà forfait pour le Masters 1 000 de Madrid

Carlos Alcaraz s'est blessé à l'occasion de son match du premier tour de l'ATP 500 de Barcelone, alors qu'il jouait face à Otto Virtanen, rappelle L'Équipe. L'Espagnol avait renoncé à son deuxième tour face à Tomáš Macháč. Lundi, Carlos Alcaraz avait laissé planer le doute, ne fermant pas la porte d'un éventuel forfait pour Roland-Garros, alors qu'il s'exprimait en marge de la cérémonie des Laureus Awards.

"Si je force pour jouer ce Roland-Garros, cela peut me porter préjudice pour les tournois suivants. Nous attendons le prochain examen pour en savoir plus et prendre une décision", avait déclaré, attelle au poignet, celui qui a reçu le prix du meilleur sportif de l'année lundi soir. Et d'ajouter : "Je préfère revenir peut-être un peu plus tard, mais très bien, que revenir vite et risquer d'aggraver cette blessure." Double tenant du titre, l'absence de Carlos Alcaraz va rebattre les cartes. Le forfait du champion pourrait notamment profiter à son rival, Jannik Sinner, qui n'a encore jamais eu l'opportunité de remporter Roland-Garros.