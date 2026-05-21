Loïs Boisson : pourquoi la Française a totalement disparu après sa demi-finale à Roland-Garros

A quelques jours du début de Roland-Garros, Loïs Boisson est de retour sur les courts de tennis.

Roland-Garros 2026 débute officiellement le 18 mai prochain avec le coup d'envoi des qualifications. L'occasion de se remémorer des gros temps forts du tournoi précédent et notamment le parcours fabuleux de Loïs Boisson, invitée en 2025, et qui s'est fait connaître du grand public en réalisant le parcours de sa vie jusqu'en demi-finale en éliminant Jessica Pegula, Élise Mertens ou Mirra Andreeva. Si la marche était trop haute face à Coco Gauff et que son parcours s'est arrêté la, Loïs Boisson a marqué le public.

Mais depuis, c'est le trou d'air. Loïs Boisson a passé plus de temps en dehors du circuit qu'à faire des matchs de tennis depuis sa folle épopée. Elle avait pourtant de nouveau marqué les esprits à Hambourg en juillet 2025 en remportant son tout premier tournoi ATP, de quoi croire à un vrai décollage de sa carrière, mais les problèmes de santé se sont malheureusement enchaînés après son forfait en 16es de finale du tournoi de Pékin en raison d'une déchirure du quadriceps gauche. C'est ensuite une blessure au bras droit qui a éloigné Loïs Boisson pendant quasiment 6 mois...

Même si Loïs Boisson a joué avec le fait de profiter d'un classement protégé cette année en déclarant forfait à plusieurs tournois pour peaufiner son retour... Ce dernier, acté depuis le mois d'avril, n'est pas très bon pour la Française. L'ancienne demi-finaliste de Roland-Garros a été éliminée dès le premier tour à trois reprises lors des WTA 1000 de Rome et Madrid, assez sèchement même et elle a également pris la porte lors du tournoi de Parme le 11 mai, un tournoi du circuit secondaire, balayé par la Tchèque 6-7 (5-7), 6-1, 6-2 Dominika Salkova (117e).

Une situation assez délicate et des problèmes dans la tête pour Loïs Boisson... "Je ne vais pas mentir, c'est un peu mitigé en ce moment dans ma tête, dans le sens où je n'ai qu'une envie, c'est d'être sur les courts, jouer. (...) Je sais que je peux faire de belles choses, mais c'est mitigé dans le sens où je sens que c'est encore compliqué. Et c'est un peu dur d'avoir vécu ça l'année dernière et d'arriver cette année dans des conditions complètement différentes, pas dans le bon sens" a-t-elle expliqué après Madrid. Lors du tournoi de Strasbourg, dernière répétition avant RG, elle a tout de même réussi à enfin remporter un match avant de se faire sortir au tour suivant...