Gilles Moretton : son gros coup de gueule lors de Roland-Garros 2025

La patron de la Fédération Française de tennis a passé un coup de gueule en 2025.

Gilles Moretton, patron de la FFT, est l'un des visages du tennis français depuis plusieurs années. Présent depuis 2021, il a été réélu en 2024 jusqu'en 2028. L'homme est assez apprécié dans le milieu pour la simple et bonne raison qu'il se considère comme un président de "terrain" et pas de salon comme il a indiqué au Dauphiné en 2025.

Assez calme de nature, cela ne lui empêche pas de pousser quelques coups de gueule et notamment lors de l'hommage reçu par Rafael Nadal en 2025. Des milliers de t-shirt "Merci Rafa" avaient été distribués aux spectateurs présents sur le Philippe Chatrier. Certains en avaient des blancs pour permettre d'inscrire le chiffre 14 notamment dans les tribunes... Mais conséquence de cette distribution, la mise en vente impressionnante sur Vinted de ces t-shirts... "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qu'on n'aurait pas dû le faire ? Bah non ! On devait le faire, on l'a fait. Maintenant, que des gens profitent de l'occasion pour gagner de l'argent sur le 'Merci Rafa' et ce t-shirt, je trouve ça un peu déplorable. Mais on n'allait pas récupérer les t-shirts à la sortie des tribunes, ça n'aurait pas été terrible."

Cette année, il ne devrait pas y avoir de nouveaux coups comme celui là malgré la retraite annoncée de Gaël Monfils et Stan Wawrinka qui recevront toutefois un vrai hommage sur le court de Roland-Garros pour récompenser et rendre hommage à leurs carrières respectives.