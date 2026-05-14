Roland-Garros 2026 : dates, wild-cards, tirage au sort... Toutes les infos

Découvrez toutes les infos pratiques sur l'édition 2026 de Roland-Garros.

Roland-Garros 2026 est le second tournoi du Grand Chelem de la saison et est le rendez-vous incontournable sur terre battue depuis plusieurs années. Pour beaucoup, il s'agit du tournoi préféré des joueurs et joueuses à l'image d'un certain Rafael Nadal ou encore Carlos Alcaraz... Pour cette nouvelle édition, l'Espagnol, tenant du titre, sera d'ailleurs absent en raison d'une blessure au poignet droit... "Après les résultats des examens réalisés, nous avons décidé que le plus prudent serait de ne pas participer à Rome et à Roland-Garros, le temps d'évaluer la situation et de décider de notre retour sur les courts. C'est une période difficile pour moi, mais je suis convaincu que nous en ressortirons plus fort" a lancé l'Espagnol sur les réseaux avec une grosse touche d'inquiétude.

Le tournoi restera beau et spectaculaire avec de gros temps forts comme la dernière de Gaël Monfils et Stan Wawrinka ou encore un Arthur Fils qui peut espérer un beau parcours après son titre à Barcelone et son fabuleux parcours à Rome... On suivra aussi notre petit pépite française, Moïse Kouamé, invité par les organisateurs à intégrer le tableau principal. Le tirage au sort aura lieu le 21 mai prochain.

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

Les wild-cards de Roland-Garros 2026

Tableau messieurs

Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; classement au 4 mai : 154e)

Titouan Droguet (24 ans ; classement au 4 mai : 109e)

(24 ans ; classement au 4 mai : 109e) Hugo Gaston (25 ans ; classement au 4 mai : 118e)

(25 ans ; classement au 4 mai : 118e) Arthur Géa (21 ans ; classement au 4 mai : 143e)

(21 ans ; classement au 4 mai : 143e) Moïse Kouame (17 ans ; classement au 4 mai : 313e)

(17 ans ; classement au 4 mai : 313e) Gaël Monfils (39 ans ; classement au 4 mai : 222e)

(39 ans ; classement au 4 mai : 222e) Adam Walton (Australien ; 27 ans ; classement au 4 mai : 103e)

Stan Wawrinka (Suisse ; 41 ans ; classement au 4 mai : 125e)

Tableau dames