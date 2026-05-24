Gains Roland-Garros 2026 : une grosse augmentation, mais des polémiques... Le tableau des gains

Roland-Garros 2026 augmente à nouveau sa dotation pour les joueurs et joueuses.

Roland-Garros, c'est parti ! Pendant trois semaines, du 18 au 7 juin, les joueurs vont tenter de briller lors du deuxième Grand Chelem de l'année. Cette édition se fera sans le tenant du titre, Carlos Alcaraz, forfait et blessé en raison d'une blessure au poignet droit, mais avec un Jannik Sinner revanchard et des espoirs pour Arthur Fils.

Comme tous les ans, la dotation de Roland-Garros est attendue et cette année, encore une fois, elle augmente. Une enveloppe de 61,7 millions d'euros, soit une hausse de 9,5 % par rapport à 2025 a été annoncée. Il y a aussi des augmentations pour la phase de qualification puisque les éliminés toucheront 24 000 euros dès le 1er tour, contre 21 000 euros l'an passé. Ceux du 2e tour recevront 33 000 euros, et 48 000 euros pour une défaite au 3e tour qualificatif.

Malgré les augmentations, il y a eu de nombreuses polémiques avec notamment un boycott lors du Media Day de la part de certains joueurs et joueuses. En 2025, les joueurs et joueuses demandaient une meilleure répartition des revenus sur les tournois du Grand Chelem, réclamant que la part destinée aux joueurs passe à 22%. Ils ont déploré au début du mois de mai dans une nouvelle lettre, que avec des recettes estimées à plus de 400 millions d'euros cette année, la part des gains versés aux joueuses et joueurs restera probablement inférieure à 15%, bien loin des 22%. "Il n'y a eu aucun échange concernant le bien-être des joueurs et aucun progrès vers la mise en place d'un mécanisme formel de consultation des joueurs dans la prise de décision des Grands Chelems" selon les joueurs...

Les gains de Roland-Garros 2026