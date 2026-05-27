Elina Svitolina : la femme de Gaël Monfils menacée, elle est un symbole de résistance face à la guerre en Ukraine

L'Ukrainienne a toujours pris un engagement fort pour soutenir son pays dans la guerre.

Elina Svitolina est l'une des meilleures joueuses du circuit depuis plusieurs années. Après un congés maternité, la femme de Gaël Monfils est revenue au sommet de son art en enchaînant les belles performances, remportant même le Tournoi de Rome avant Roland-Garros 2026.

Depuis plusieurs années maintenant et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Elina Svitolina a été profondément marquée par ce conflit et reste en permanence inquiète pour son pays. En 2025, elle avait fait part de son émotion lorsqu'elle a revêtu les couleurs de son pays pour la Billie Jean King Cup. "Je ressens beaucoup d'émotions lorsque l'Ukraine joue, lorsque nous entrons sur le terrain. Jouer pour mon pays, voir mon équipe me soutenir dans des combats difficiles… Cela ajoute de la pression et beaucoup d'émotions différentes." Elle en a également profité pour lancer un nouveau signal face à ce conflit. "Je pense que nous ne pouvons pas rester neutres face à des guerres et à des atrocités comme celle-ci. Certains disent que le sport est indépendant de la politique, mais lorsqu'il est utilisé à des fins de propagande, ce n'est pas le cas. On ne peut pas promouvoir le génocide par le biais de ses athlètes. Certaines mesures ont déjà été prises, comme le retrait des drapeaux ou la limitation de la participation. Mais des actions plus strictes devraient être engagées."

Pour le quotidien espagnol AS, Elina Svitolina a également évoqué la haine et les menaces qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux face à cette guerre. En symbole de désaccord, Elina Svitolina ne sert plus la main aux joueuses russes et biélorusses depuis 3 ans. "J'ai la peau dure, même si c'est parfois difficile. J'aime mon pays et je ne ferais rien de différent. C'est le prix à payer, malheureusement."