Gaël Monfils : il prend sa retraite, un gros show prévu à Roland-Garros à cette date

La "Monf" s'en va ! L'édition 2026 de Roland-Garros sera la dernière pour le Français.

Clap de fin pour Gaël Monfils. Après une longue et riche carrière, le showman et dernier membre des Quatre Mousquetaires ( avec Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet) prend sa retraite en 2026 et vivra dans quelques jours son tout dernier Roland-Garros, chez lui, à Paris. "Après avoir célébré mon 39e anniversaire il y a à peine un mois, j'aimerais vous partager que l'année qui s'annonce sera ma dernière en tant que joueur professionnel. L'opportunité de faire de ma passion mon métier est un privilège que j'ai chéri à chaque match, chaque moment de mes 21 années de carrière. Ce sport compte énormément pour moi, mais je suis en paix avec ma décision d'arrêter à la fin de la saison 2026" avait-il expliqué en 2025.

Si on suivra attentivement l'hommage de la FFT lors de son dernier match, Gaël Monfils va faire les choses en grand pour son départ avec un gros évènement qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux.

Le Français célébrera ce départ avec un événement très spécial, le 21 mai, lors d'une soirée sur le Philippe-Chatrier, baptisée Gaël & Friends, mêlant tennis, musique et plusieurs surprises. L'événement réunira des joueurs proches et des artistes tels que Matt Pokora, Martin Solveig ou Franglish, dans un format conçu pour rendre hommage à son lien avec Paris et le public français. "Je veux que nous vivions quelque chose ensemble que nous n'oublierons pas",