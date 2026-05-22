DIRECT. Roland-Garros 2026 : les Français font le show sous la chaleur, scores et résultats des qualifications

Les Français ont brillé avec Pierre-Hugues Herbert et Luka Pavlovic qui ont décroché leur billet pour le tableau principal de Roland-Garros qui démarre ce dimanche 24 mai !

Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de rival... On suivra tout de même le parcours d'Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de blessure ou encore l'éternel Novak Djokovic. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

17:19 - Jacquet empoche la première manche ! Jacquet gagne le premier set de ce dernier match masculin des qualifications. Le Français fait exulter la foule du Lenglen après avoir provoqué la faute de Gill (7/6 7-5). 17:18 - Gill revient à 5-5 ! Attention Jacquet ! Gill revient à égalité (5-5). 17:16 - Jacquet met ses deux points Jacquet ne craque pas et met la pression à Gill. Il y a 5-2 dans ce tie-break ! 17:13 - 3-2 Jacquet Jacquet a bien démarré ce tie-break et mène 3-2. C'est lui qui a fait le mini break et il doit à présent servir ! 17:11 - Gill et Jacquet au tie-break ! C'était inévitable, les deux joueurs débutent un tie-break devant le public du Suzanne-Lenglen (6/6). 17:04 - Wang gagne 6/3 la première manche Wang bat Kudermetova 6/3 dans cette première manche. 17:02 - Jacquet et Gill se dirige vers un tie-break Jacquet égalise à 5/5. Les deux joueurs semblent aller vers un jeu décisif. Il n'arrive pas à se départager. 16:51 - Les deux joueurs conservent leur service Pas de break ! Les deux joueurs sont parvenus à garder leur mise en jeu ! 4/3 en faveur de Gill. 16:44 - Gill reprend les commandes Gill prend de nouveau l'avantage (3/2). 16:40 - Debreak de Gill Jacquet ne profite pas de son break et voit Gill revenir à 2/2. 16:38 - Jacquet a fait le break ! C'est bien parti pour Jacquet qui a pris le service de son adversaire britannique. Il va essayer de confirmer ! (2/1) 16:32 - Safiullin a eu chaud Safiullin finit par s'imposer en trois manches et rejoint le tableau principal : 6/3 5/7 6/4. 16:30 - Fin des matchs sur 13 Sramkova vient de s'imposer face à Carle après 2h32 de jeu 6/4 5/7 6/2. 16:29 - 1er jeu Gill Le match vient de démarrer et le premier jeu est en faveur du Britannique Gill (1/0). 16:27 - Dernier match sur le Suzanne avec un Français Le Français Jacquet est le dernier tricolore de la journée à jouer et à espérer une qualification pour le grand tableau. Il affronte dans quelques instants le Britannique Gill. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

Les wild-cards de Roland-Garros 2026