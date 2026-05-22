DIRECT. Roland-Garros 2026 : les Français font le show sous la chaleur, scores et résultats des qualifications
Les Français ont brillé avec Pierre-Hugues Herbert et Luka Pavlovic qui ont décroché leur billet pour le tableau principal de Roland-Garros qui démarre ce dimanche 24 mai !
Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de rival... On suivra tout de même le parcours d'Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de blessure ou encore l'éternel Novak Djokovic. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...
Les scores en direct de Roland-Garros 2026
Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.
Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
17:19 - Jacquet empoche la première manche !
Jacquet gagne le premier set de ce dernier match masculin des qualifications. Le Français fait exulter la foule du Lenglen après avoir provoqué la faute de Gill (7/6 7-5).
17:16 - Jacquet met ses deux points
Jacquet ne craque pas et met la pression à Gill. Il y a 5-2 dans ce tie-break !
17:13 - 3-2 Jacquet
Jacquet a bien démarré ce tie-break et mène 3-2. C'est lui qui a fait le mini break et il doit à présent servir !
17:11 - Gill et Jacquet au tie-break !
C'était inévitable, les deux joueurs débutent un tie-break devant le public du Suzanne-Lenglen (6/6).
17:02 - Jacquet et Gill se dirige vers un tie-break
Jacquet égalise à 5/5. Les deux joueurs semblent aller vers un jeu décisif. Il n'arrive pas à se départager.
16:51 - Les deux joueurs conservent leur service
Pas de break ! Les deux joueurs sont parvenus à garder leur mise en jeu ! 4/3 en faveur de Gill.
16:38 - Jacquet a fait le break !
C'est bien parti pour Jacquet qui a pris le service de son adversaire britannique. Il va essayer de confirmer ! (2/1)
16:32 - Safiullin a eu chaud
Safiullin finit par s'imposer en trois manches et rejoint le tableau principal : 6/3 5/7 6/4.
16:30 - Fin des matchs sur 13
Sramkova vient de s'imposer face à Carle après 2h32 de jeu 6/4 5/7 6/2.
16:29 - 1er jeu Gill
Le match vient de démarrer et le premier jeu est en faveur du Britannique Gill (1/0).
16:27 - Dernier match sur le Suzanne avec un Français
Le Français Jacquet est le dernier tricolore de la journée à jouer et à espérer une qualification pour le grand tableau. Il affronte dans quelques instants le Britannique Gill.
Les dates de Roland-Garros 2026
Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.
Les wild-cards de Roland-Garros 2026
- Tableau messieurs
- Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; classement au 4 mai : 154e)
- Titouan Droguet (24 ans ; classement au 4 mai : 109e)
- Hugo Gaston (25 ans ; classement au 4 mai : 118e)
- Arthur Géa (21 ans ; classement au 4 mai : 143e)
- Moïse Kouame (17 ans ; classement au 4 mai : 313e)
- Gaël Monfils (39 ans ; classement au 4 mai : 222e)
- Adam Walton (Australien ; 27 ans ; classement au 4 mai : 103e)
- Stan Wawrinka (Suisse ; 41 ans ; classement au 4 mai : 125e)
- Tableau dames
- Clara Burel (25 ans)
- Ksenia Efremova (17 ans ; classement au 4 mai : 623e)
- Fiona Ferro (29 ans ; classement au 4 mai : 197e)
- Léolia Jeanjean (30 ans ; classement au 4 mai : 127e)
- Emerson Jones (Australienne ; 17 ans ; classement au 4 mai : 129e)
- Sarah Rakotomanga (20 ans ; classement au 4 mai : 159e)
- Alice Tubello (25 ans ; classement au 4 mai : 256e)
- Akasha Urhobo (Américaine ; 19 ans ; classement au 4 mai : 183e)