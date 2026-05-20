Roland-Garros 2026 : Jade en attraction, des Français de partout au 2e tour des qualifications, scores et résultats en direct

Début du 2e tour des qualifications de Roland-Garros ce mercredi avec des Français de partout et notamment le jeune français de 17 ans.

Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de rival... On suivra tout de même le parcours d'Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de blessure ou encore l'éternel Novak Djokovic. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

10:12 - Des bons débuts pour Jade à Roland-Garros Le Français fait la course en tête face à Holmgren (1-0). Il était au service. C'est le contraire pour la Monnet face à Chwalinska (0-1). La Française est désormais au service. 10:05 - Qui est Daniel Jade, la nouvelle attraction à Roland-Garros ? Certaines histoires s'écrivent à Roland-Garros et celle de Daniel Jade est en train de s'écrire dans ces Internationaux de France. Il pourrait être l'un des nouveaux visages du tennis français à l'instar d'un Moïse Kouamé, attendu dans le tableau principal à seulement 17 ans aussi. Né le 16 mars 2009 au Liban, le jeune joueur possède un parcours singulier, marqué par un départ précoce vers la France avec sa famille en 2021, alors que son pays traverse une profonde crise. Installé d'abord en Normandie, il se fait rapidement remarquer par les entraîneurs français grâce à un jeu explosif et une maturité rare pour son âge. Licencié au Mont-Saint-Aignan Tennis Club puis intégré au Centre national d'entraînement à Paris, Daniel Jade s'impose très vite comme l'un des grands espoirs de la génération 2009. Doté d'un puissant coup droit et d'un tempérament offensif, il brille d'abord chez les juniors. Champion de France des 13-14 ans, vainqueur de l'Open Stade Français et membre de l'équipe de France victorieuse de la Copa del Sol, il enchaîne les performances sur terre battue. 10:00 - Les joueurs entrent sur les courts de Roland-Garros ! On commence fort avec 14 matchs simultanément à Roland-Garros ! Bien évidemment, on va suivre avec attention les performances de Faurel, Jade, et Monnet ! Pour l'heure, les joueurs sont à l'échauffement. 09:58 - La journée pourrait être perturbée à Roland-Garros Il fait gris, ce mercredi 20 mai, dans la capitale française. La pluie est attendue dans ce 2e tour des qualifications de Roland-Garros. 09:55 - Jade va-t-il créer un nouvel exploit à Roland-Garros ? Classé au-delà de la 1400e place mondiale, le Français a fait sensation lors des qualifications de Roland-Garros 2026 en battant l'expérimenté Britannique Daniel Evans, ancien 21e mondial au premier tour. À seulement 17 ans, il impressionne notamment par son calme, sa qualité de déplacement et son intensité physique, que son entraîneur Stéphane Huet compare à "deux propulseurs de fusée Ariane dans les jambes". Ce mercredi 20 mai, il est aux prises avec le Danois Holmgren. 09:48 - Le programme du Suzanne-Lenglen ! Les Français seront à l'honneur dans ce magnifique écrin, et l'annonce s'annonce chaude à Roland-Garros. 09:47 - Les trois belles affiches de la journée à Roland-Garros ! Le Belge David Goffin a déjà été à la 7e place du classement ATP. Il est désormais 247e. 09:40 - C'est reparti pour une nouvelle journée de qualifications à Roland-Garros ! Dès 10 heures, ce mercredi 20 mai, il y aura des représentants tricolores sur les courts de Roland-Garros avec la Française Carole Monnet, et les Français Thomas Faurel et Daniel Jade. Pour rappel, les joueurs jouent désormais le 2e tour des qualifications.

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

Les wild-cards de Roland-Garros 2026