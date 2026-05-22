Roland-Garros 2026 : Tan de retour sur terre, Herbert peut y croire, scores et résultats en direct

Avec la défaite d'Harmony Tan, aucune Française ne sera parvenue à se hisser dans le tableau principal de Roland-Garros 2026. Chez les hommes, les espoirs tricolores reposent encore sur trois joueurs, à commencer par Pierre-Hugues Herbert.

Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de rival... On suivra tout de même le parcours d'Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de blessure ou encore l'éternel Novak Djokovic. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

13:37 - Riedi remporte le premier jeu Mis sous pression dès le premier jeu, le Suisse parvient à garder sa mise en jeu (1/0). 13:33 - Premier point Herbert ! Le Français inscrit le premier point de la rencontre. 13:32 - Herbert à l'échauffement Herbert s'échauffe sur le Lenglen ! 13:31 - Llamas Ruiz enchaînes les jeux Llamaz Ruiz n'est en train de faire qu'une bouchée de Gaubas. Il a remporté le premier set et mène 4/0 dans cette 2e manche. 13:23 - Bassols Ribera bat Sasnovich Bassols Ribera fait tomber Sasnovich, tête de série 14 de ces qualifications avec une victoire 7/6 7/5. 13:21 - Pierre-Hugues Herbert attendu sur le Lenglen Après la défaite de Tan, c'est Pierre-Hugues Herbert qui doit faire son entrée sur le 2e plus grand court de Roland-Garros. Il doit affronter le Suisse Leandro Riedi, tête de série 17 de ces qualifications. 13:17 - Dellien dans le grand tableau Dellien se défait de l'Espagnol Carballes Baena 6/3 3/6 6/1. 13:13 - Défaite de Tan ! Fruhvirtova vient officiellement de se qualifier pour le tableau principal après un combat de 2h 6/3 7/6. Aucune Française ne se sera sortie du tableau des qualifications.

13:12 - 5-4 Fruhvirtova ! Fruhvirtova fait craquer Tan après un long rallye. Les deux joueuses ont tout donné et sont à bout de souffle. La Tchèque, a lobé la Française qui a volleyé timidement permettant à la jeune joueuse de faire un coup gagnant.

13:08 - 3-3 dans le tie-break ! Alors qu'elle menait 3-1, Tan voit la Tchèque revenir dans ce tie-break à 3-3. Les joueuses changent de côté. 13:04 - Tan pousse Fruhvirtova au tie-break L'issue de cette deuxième manche se décidera donc au tie-break. La Française a tenu sa mise en jeu assez facilement (6/6). 13:02 - Set en faveur de Llamas Ruiz Llamas Ruiz vient de remporter la première manche dans sa partie face à Gaubas (6/3). 13:01 - 6/5 Fruhvirtova Fruhvirtova se rapproche de la victoire ! La Tcchèque conserve son service et met la pression à Tan (6/5).

12:57 - Rodionov surpasse Gojo Le match est terminé sur le 12 avec une défaire du Croate Gojo. Le Letton Rodionov s'impose 7/5 6/3. Nous le retrouverons au premier tour dans quelques jours. 12:55 - Tan revient à 5/5 La Française est sous pression mais elle a les nerfs solides. Elle revient à 5/5. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

Les wild-cards de Roland-Garros 2026