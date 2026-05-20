Roland-Garros 2026 : les Français ont déçu, Herbert profite d'un coup du sort... scores et résultats en direct

C'est le début du 2e tour des qualifications de Roland-Garros. Les Français ont connu une journée noire : Faurel est le seul joueur à avoir gagné, Herbert a profité du forfait de Choinski pour se qualifier. Dodin, Blanchet, Monnet et Ponchet ont pris la porte, tout comme Goffin. Le Belge a fait des adieux poignants au tournoi parisien.

Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de rival... On suivra tout de même le parcours d'Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de blessure ou encore l'éternel Novak Djokovic. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

18:00 - Elina Svitolina et Gaël Monfils s'entraînent ensemble L'Ukrainienne sort d'un titre à Rome. Elle est en pleine forme. Le Français fête son dernier Roland-Garros ! 17:45 - Des nouvelles de Sloane Stephens Ancienne finaliste à Roland-Garros en 2018, l’Américaine Sloane Stephens s’est facilement qualifiée pour le 3e tour des qualifications en prenant le dessus sur Pigato (6-4, 6-1). 17:25 - Lois Boisson fait son apparition à Roland-Garros La Française est venue en reconnaissance. Pour rappel, l’an passé, elle avait enchanté l’Hexagone et avait été éliminée au stade des demi-finales. 17:08 - Tan entre en piste, Jacquet se reprend ! La dernière Française fait face à la Chinoise Gao (1-1). Jacquet est bien reparti dans la deuxième manche, face à un Fatic amoindri (6-2, 0-3). 17:00 - Retour sur les résultats de la journée pour les Français À noter, Pierre-Hugues Herbert a profité du forfait de Choinski pour rallier le 3e tour des qualifications de Roland-Garros. Hormis cela, il n'y a eu qu'une seule qualification. Holmgren – Jade : 6-3, 6-3.

Faurel - Clarke : 6-4, 6-3.

Chwalinska – Monnet : 6-0, 6-1.

Llamas Ruiz – Blanchet : 6-4, 6-2.

Sasnovich – Dodin : 6-1, 6-0.

Fruhvirtova – Ponchet : 6-1, 6-4.

16:54 - Jacquet cède dans la première manche Malgré une torsion au niveau de sa cheville droite, Fatic, après l'appel aux soigneurs, a enchaîné deux bons jeux en cette fin de première set. Il fait la course en tête (6-4). 16:50 - Ponchet est éliminée de Roland-Garros La Française pourra regretter son mauvais début de match (6-1, 6-4). Fruhvirtova se qualifie pour le 3e tour des qualifications ! 16:46 - Vers une nouvelle élimination française à Roland-Garros Ponchet cède son engagement au pire des moments. Fruhvirtova va servir pour le gain de la rencontre dans quelques minutes (6-1, 5-4). 16:44 - Fatic est diminué Le Bosnien boîte, mais serre les dents. Jacquet se procure tout de même une balle de débreak (3-2). 16:39 - Fatic veut essayer de continuer Le Bosnien va reprendre le match. Il est strappé au niveau de sa cheville droite. Pendant ce temps, Jacquet patiente ! 16:35 - Pierre-Hugues Herbert est qualifié.. sans jouer ! Le Britannique Jan Choinski ne se présentera pas sur le court ! Le Français continue sa route dans ces qualifications ! 16:33 - Terrible coup du sort dans la rencontre de Jacquet ! Au cours d'un échange, le Bosnien Fatic s'est tordu la cheville droit. Il hurle de douleur. Il fait appel au médecin. Pour rappel, le Français avait un break de retard dans la première manche (3-2). 16:21 - Ponchet fait de belles choses Tout n'est pas parfait, mais la Française montre du courage et cela plaît au public de Roland-Garros. Elle est dans le match face à Fruhvirtova malgré la perte de la première manche (6-1, 3-4). 16:19 - Dodin est éliminée de Roland-Garros Sasnovich a écrasé la Française dans les grandes largeurs (6-1, 6-0). La rencontre n'a même pas duré une heure. 16:17 - Une nouvelle mauvaise nouvelle dans le clan français Fatic a pris le service de Jacquet (2-1). Le Français a commis beaucoup d'erreurs. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

Les wild-cards de Roland-Garros 2026