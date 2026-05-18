Roland-Garros 2026 : suivez le 1er tour des qualifications en direct, scores et résultats

Coup d'envoi des Internationaux de France de Roland-Garros ce lundi 18 mai avec le début des qualifications.

Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de rival... On suivra tout de même le parcours d'Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de blessure ou encore l'éternel Novak Djokovic. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Le programme complet du 1er tour des qualifications de Roland-Garros 2026 ce lundi 18 mai

Court Suzanne-Lenglen

Hugo Grenier (FRA) - Lloyd Harris (AFS - N°31), 6-3, 6-3

Maja Chwalinska (POL - N°8) - Alice Ramé (FRA), pas avant 12 h 30

David Goffin (BEL) - Chun-Hsin Tseng (TPE)

Sloane Stephens (E-U) - Carol Young Suh Lee (E-U)

Court 2 :

Kathinka Von Deichmann (LIE) - Joanna Garland (TAI), 10 h

Sinja Kraus (AUT - N°2) - Celine Naef (SUI)

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) - Mackenzie McDonald (E-U- N°18)

Matilde Jorge (POR) - Elvina Kalieva (E-U - N°28)

Court 3 :

Lanlana Tararudee (THA - N°1) - Despina Papam-ichail (GRE), 10 h

Elizara Yaneva (BUL) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Frederico Ferreira Silva (POR) - Federico Agustin Gomez (ARG)

Bernard Tomic (AUS) - Moez Echargui (TUN - N°28)

Court 4 :

Ilia Simakin (RUS) - Liam Draxl (CAN), 10 h

Lina Gjorcheska (MAC) - Suzan Lamens (P-B - N°17)

Mona Barthel (ALL) - Anna-Lena Friedsam (ALL)

Lukas Neumayer (AUT) - Alex Bolt (AUS - N°26)

Court 5 :

Andrea Pellegrino (ITA) - Nicolas Moreno De Alboran (E-U), 10 h

Ekaterine Gorgodze (GEO) - Tamara Zidansek (SLO - N°22)

Ana Sofia Sánchez (MEX) - Leyre Romero Gormaz (ESP)

Federico Cina (ITA) - Yosuke Watanuki (JAP)

Court 6 :

Manon Leonard (FRA) - Himeno Sakatsume (JAP - N°21) , 6-1, 6-0

, Polina Iatcenko (RUS) - Carole Monnet (FRA)

Aliona Falei (RUS) - Lisa Pigato (ITA - N°29)

Alex Barrena (ARG) - Alexis Galarneau (CAN)

Kayla Day (E-U) - Océane Dodin (FRA)

Court 7 :

Eleejah Inisan (FRA) - Julia Avdeeva (RUS) , 6-2, 6-3

, Genaro Alberto Olivieri (ARG) - Thomas Faurel (FRA)

Mayar Sherif (EGY - N°9) - Andrea Lazaro Garcia (ESP)

Gonzalo Bueno (PER) - Florent Bax (FRA)

Charles Broom (ANG) - Ugo Blanchet (FRA)

Court 8 :

Miriam Bulgaru (ROU) - Hanyu Guo (CHI), 10 h

Facundo Diaz Acosta (ARG) - Christopher O’Connell (AUS)

Greet Minnen (BEL) - Anastasia Gasanova (RUS)

Alejandro Moro Canas (ESP) - Stefano Napolitano (ITA)

Court 9 :

Victoria Jimenez Kasintseva (AND - N°6) - Elena Pridankina (RUS), 10 h

Jay Clarke (ANG) - Dane Sweeny (AUS - N°23)

Martin Damm (E-U- N°7) - Toby Samuel (ANG)

Linda Klimovicova (POL) - Lola Radivojevic (SER - N°32)

Vilius Gaubas (LIT - N°12) - Federico Coria (ARG)

Court 10 :

Sofia Costoulas (BEL) - Tereza Mrdeza (CRO), 6-0, 6-2

- Tereza Mrdeza (CRO), Otto Virtanen (FIN - N°16) - August Holmgren (DAN)

Gabriela Knutson (TCH) - Martina Trevisan (ITA)

Nikoloz Basilashvili (GEO - N°9) - Pedro Boscardin Dias (BRA)

Nicolas Mejia (COL) - Pablo Llamas Ruiz (ESP - N°27)

Court 11 :

Mai Hontama (JAP) - Taylah Preston (AUS - N°19), 10 h

Sho Shimabukuro (JAP - N°2) - Stefanos Sakellaridis (GRE)

Dalibor Svrcina (CZE - N°8) - Guy Den Ouden (P-B)

Alina Korneeva (RUS - N°15) - Nao Hibino (JAP)

Aliaksandra Sasnovich (RUS - N°14) - Whitney Osuigwe (E-U)

Court 12 :

Jesper De Jong (P-B - N°1) - Fajing Sun (CHI), 10 h

Remy Bertola (SUI) - Shintaro Mochizuki (JAP - N°19)

Yue Yuan (CHI - N°10) - Harriet Dart (ANG)

Vitaliy Sachko (UKR) - Jack Pinnington Jones (ANG - N°25)

Dominika Salkova (TCH - N°12) - Veronika Podrez (UKR)

Court 13 :

Juan Pablo Ficovich (ARG) - Stefano Travaglia (ITA - N°29), 10 h

Max Houkes (P-B) - Marco Cecchinato (ITA)

Noma Noha Akugue (ALL) - Tatiana Prozorova (RUS)

Arantxa Rus (P-B) - Jazmin Ortenzi (ARG)

Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) - Calvin Hemery (FRA)

Court 14 :

Antoine Ghibaudo (FRA) - Michael Zheng (E-U), 10 h

Daniel Evans (ANG) - Daniel Jade (FRA)

Robin Bertrand (FRA) - Daniil Glinka (EST)

Mary Stoiana (E-U) - Selena Janicijevic (FRA)

Susan Bandechi (SUI) - Chloé Paquet (FRA)

En direct

11:23 - Inisan sort à son tour (6-2, 6-3) Face à Avdeeva, la Tricolore sort à son tour dès son entrée en lice des qualifications de Roland-Garros 2026. Trois éliminations françaises et aucune qualification pour cette matinée très difficile pour le contingent français. 11:16 - Grenier tombe d'entrée (6-3, 6-3) Face à Lloyd Harris, ex n31 mondial, Hugo Grenier prend la porte dès son entrée en lice dans les qualifications de Roland-Garros 2026. Au-dessus dans tous les secteurs, le Sud-Africain a profité de trop nombreuses fautes directes du Tricolore. 11:09 - De Jong empoche une première manche accrochée (7-6(4)) Tête de série n1 des qualifications de Roland-Garros 2026, De Jong empoche la première manche au bout du suspense, 7-4 au tie-break, face au Chinois Sun. 11:07 - Inisan breakée à son tour (2-6, 2-3) La Française, menée une manche à rien, s'est faite breaker dans le deuxième set. Elle est menée 3-2 service à suivre pour Avdeeva. 11:03 - Sakatsume première victoire du jour Face à la Française Leonard, Sakatsume signe la première victoire des qualifications de Roland-Garros 2026. 11:01 - Ghibaudo concède le break (4-6, 0-1) Entame de seconde manche difficile pour le Français, breaké d'entrée après la perte du premier set. Ghibaudo est mené 1-0 service à suivre pour Zheng, n131 mondial. 10:58 - Leonard expédiée par Sakatsume (6-1, 6-0) La Française n'a pas fait le poids pour son entrée en lice dans les qualifications de Roland-Garros 2026. Elle s'incline sèchement 6-1, 6-0 en 50 minutes face à la tête de série n21 Himeno Sakatsume. 10:56 - Grenier breaké dans la seconde manche (3-6, 1-3) Le Français est désormais bien mal embarqué dans ce premier tour des qualifications de Roland-Garros 2026. Breaké dans la seconde manche, il est mené 3-1. 10:54 - Ghibaudo mené une manche à rien (4-6) Les quatre Français en lice dans la première rotation des qualifications de Roland-Garros ont tous perdu la première. Première matinée très difficile pour le clan tricolore qui va devoir vite relever la tête dans leurs deuxièmes sets respectifs. 10:44 - Rien ne va pour les Bleus C'est une première matinée des qualifications de Roland-Garros 2026 pour le moins compliquée pour les Bleus. Après que Leonard et Grenier aient concédé la première manche, c'est au tour d'Inisan d'être menée une manche à rien face à Avdeeva. Seul Ghibaudo est encore dans le premier set où il mène 4-3 service à suivre pour Zheng. 10:41 - Grenier concède la première manche (3-6) Sur une double faute, Hugo Grenier concède la première 6-3. Comme dépassé par l'enjeu, le Français ne parvient pour l'instant pas à déployer son jeu offensif face à Harris dans son premier tour des qualifications de Roland-Garros. Entame parfaite pour l'ex n31 mondial. 10:36 - Leonard surclassée par Sakatsume (1-6) Pour son premier tour des qualifications de Roland-Garros 2026, Manon Leonard est totalement dépassée par Himeno Sakatsume qui lui inflige un 6-1 dans la première manche. Débuts très difficiles pour la Tricolore. 10:28 - Grenier en grande difficulté (1-4) Le Français déjoue un peu dans cette première manche des qualifications de Roland-Garros 2026. Face à Harris, il est mené 4-1. Toujours côté français, Ghibaudo fait jeu égal (2-2) face à Zheng. Chez les femmes, Leonard est surclassée (0-5) dans la première manche, tandis qu'Inisan a été breakée (1-2). 10:25 - Les qualif' de Roland-Garros 2026, c'est parti ! C'est parti pour la première journée des qualifications de Roland-Garros 2026. 10:22 - De Jong surpris d'entrée Le Néerlandais, tête de série n1 des qualifications de Roland-Garros, a été breaké d'entrée par le Chinois Sun. Il est mené 2-0 dans cette première manche. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

Les wild-cards de Roland-Garros 2026