Diffusion et le programme TV complet de Roland-Garros 2026

Découvrez le programme complet de Roland-Garros 2026.

Les Internationaux de France ont débuté lundi 18 mai avec le coup d'envoi des qualifications. Durant cette Opening Week de cinq jours, 128 joueurs et 128 joueuses se sont affrontés sur le court Suzanne-Lenglen ainsi que sur les courts annexes de la Porte d'Auteuil pour atteindre le tableau principal. 16 joueurs et 16 joueuses ont décroché leur billet à la fin de la semaine et ont intégré le tirage au sort ce jeudi 21 mai.

Quelle diffusion TV pour Roland-Garros ?

La couverture de Roland-Garros et de ses qualifications sera assurée une nouvelle fois par France TV et Prime Video. Les matchs seront à suivre tous les jours sur les antennes de France 2 et France 3. France 4 renforcera sa programmation pendant les qualifications avec au moins deux matchs diffusés chaque jour aux heures du déjeuner : du lundi 18 au mercredi 20 mai dès 12h30 et jeudi 21 et vendredi 22 dès 13h30.

Prime Video aura une nouvelle fois le monopole des sessions nocturnes. Il y aura au total 11 sessions nocturnes du tableau principal ainsi que deux quarts de finale exclusifs. Les demi-finales et les finales auront droit à une co diffusion.